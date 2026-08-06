ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات، (الخميس)، منطقتي أماكوسا وأشيكيتا في محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

ووفقًا لبيانات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال عند الساعة 7:59 صباحاً بالتوقيت المحلي، وحدد مركزه في منطقة أماكوسا وأشيكيتا بمحافظة كوماموتو، على عمق نحو 10 كيلومترات، فيما بلغت أعلى شدة مسجلة للهزة «4» وفق مقياس الزلازل الياباني.

وأظهرت بيانات الوكالة أن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجات، عند إحداثيات تقارب خط عرض 32.5 درجة شمالاً وخط طول 130.5 درجة شرقاً.

ولم تصدر السلطات اليابانية تحذيراً من احتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي» جراء الزلزال، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة.