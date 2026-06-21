بدأت القصة بمؤشرات صحية غامضة ومقلقة لدى فتيات قاصرات، وانتهت بعملية أمنية واسعة النطاق كشفت خيوط واحدة من أكثر القضايا إثارة للصدمة في المغرب خلال الأيام الأخيرة، بعد سقوط شبكة منظمة تستهدف تلميذات المدارس.

تحولت الشكوك المتفرقة في مدينة القصر الكبير إلى تحقيقات مكثفة قادت عناصر الشرطة القضائية إلى تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في استدراج قاصرات واستغلالهن مقابل مبالغ مالية، في ملف ساخن أثار موجة عارمة من الغضب والقلق داخل الأوساط المحلية.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن التحريات انطلقت فور ظهور حالات صحية مريبة لدى عدد من الفتيات، ومع تتبع الخيط الأول وتوسيع الأبحاث، تكشفت تفاصيل صادمة عن نشاط منظم يستهدف بشكل مباشر تلميذات من مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية.

لكن الكمين الأمني الذي نُفذ بعد أيام من المراقبة السرية والتعقب، أسفر عن توقيف 5 أشخاص، بينهم رجل وزوجته يُشتبه في أنهما يديران الشبكة، فيما تم العثور على 4 فتيات قاصرات يُعتقد أنهن من بين الضحايا داخل وكر الشبكة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الشبكة كانت تنتقي وتستدرج الفتيات بعناية فائقة، قبل نقلهن إلى مواقع معزولة مختلفة، بينها ضيعات فلاحية في إقليمي العرائش والقنيطرة، إضافة إلى منزل سري يُعتقد أنه كان المحطة الرئيسية لإدارة هذه الأنشطة المشبوهة.

والأخطر في هذا الملف القضائي الساخن، أن التقديرات الأولية تتحدث عن احتمال تجاوز عدد الضحايا 12 فتاة قاصراً، مما يفتح الباب أمام واحدة من أكبر قضايا الاستغلال البشري التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

ومع اتساع التحقيقات، تواصل الفرق الأمنية المختصة فحص وتفريغ معطيات رقمية جديدة، وسط حديث قوي عن ضبط تسجيلات مصورة ووثائق سرية قد تكشف امتدادات إضافية للشبكة، وإمكانية سقوط أسماء أخرى محتملة مرتبطة بالقضية.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، لا تزال مدينة القصر الكبير المغربية تعيش تحت وقع صدمة كبرى، بينما يترقب الشارع المغربي الأحكام القضائية الرادعة بحق المتورطين في هذه القضية التي انتهت بسقوط شبكة كاملة في قبضة الأمن.