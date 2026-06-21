سجلت أستراليا أول ظهور لسلالة «إتش 5» شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في أراضيها الرئيسية، منهية بذلك سنوات من بقائها بعيدة عن الفايروس الذي انتشر على نطاق واسع في العديد من دول العالم.

وأعلنت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز أن السلالة رُصدت لدى طائر بحري مهاجر من نوع الكركر البني في منطقة نائية بغرب البلاد، بعدما أكدت الفحوص المخبرية التي أجرتها وكالة العلوم الوطنية إصابته بالفايروس.

كما كشفت السلطات عن نتائج أولية تشير إلى احتمال إصابة طائر آخر من نوع النوء العملاق، في انتظار استكمال الفحوص اللازمة للتأكد من الحالة.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة كانبرا، أوضحت كولينز أن اكتشاف الفايروس، رغم كونه تطوراً غير مرغوب فيه، لم يكن مفاجئاً في ظل انتشاره الواسع حول العالم خلال السنوات الأخيرة. وأكدت في الوقت ذاته عدم تسجيل أي مؤشرات إلى نفوق جماعي للطيور أو انتقال العدوى إلى مزارع الدواجن حتى الآن.

ويُعد فايروس «إتش 5» من أكثر سلالات إنفلونزا الطيور خطورة، إذ تسبب في خسائر كبيرة بين الطيور البرية والدواجن في عدد من الدول، كما سُجلت إصابات في أنواع مختلفة من الثدييات، بما في ذلك الثدييات البحرية والقطط والماعز والألبكة والخنازير.

وفي تطور مرتبط بالفايروس، أعلن علماء أستراليون أخيراً أن السلالة نفسها تسببت في نفوق أكثر من 13 ألفاً من صغار فقمة الفيل داخل مستعمرة تكاثر في جزيرتي هيرد وماكدونالد الواقعتين جنوب المحيط الهندي، في واحدة من أكبر الخسائر المسجلة للحياة البرية المرتبطة بالمرض.