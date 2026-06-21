احتفى منسوبو مدرسة الأبناء الابتدائية بقاعدة الملك فيصل البحرية بالمعلم محمد مبروك باسهل بمناسبة تقاعده، بعد مسيرة تربوية امتدت لسنوات حافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة التعليم وبناء الأجيال.



وأشاد زملاؤه ومنسوبو المدرسة بما قدمه باسهل من جهود مميزة في المجال التعليمي والتربوي، مؤكدين أنه ترك بصمة راسخة وأثراً طيباً في نفوس طلابه وزملائه، وأسهم بخبرته وعطائه في تعزيز رسالة التعليم وترسيخ القيم التربوية.



وشهد الحفل تكريمه بدرع تذكارية وكلمات وفاء وتقدير عبّرت عن الامتنان لما قدمه طوال سنوات عمله، متمنين له دوام الصحة والسعادة والتوفيق في حياته القادمة، وأن يجزيه الله خير الجزاء على ما بذله من علم وجهد وإخلاص.