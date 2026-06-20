أمرت النيابة العامة المصرية بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً بـ«وفاة بائعة الشاي» بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، في حادثة مأساوية أثارت موجة واسعة من الغضب والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان رسمي، تحركت جهات التحقيق فور تلقي بلاغ يفيد بوقوع حادثة تصادم أسفرت عن وفاة سيدة وإصابة أخرى أثناء وجودهما بجوار عربة لبيع المشروبات الساخنة. وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادثة لإجراء المعاينة الميدانية، كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة والاستماع إلى أقوال المصابة وعدد من الشهود، الذين أكدوا أن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادثة، وهو ما أقر به المتهم الأول خلال التحقيقات.

وأظهرت التحقيقات أن والد المتهم الأول كان قد سمح باستخدام السيارة رغم علمه بعدم امتلاك نجله رخصة قيادة، وهو ما أسهم في وقوع الحادثة. كما كشفت النيابة توجيه اتهامات للمتهمين بالتسبب في الوفاة والإصابة، وإتلاف الممتلكات، وقيادة مركبة دون ترخيص، إلى جانب اتهامات إضافية تتعلق بتمكين قاصر من القيادة، فيما وُجهت للوالد تهمة تعريض طفل للخطر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أوضحت في وقت سابق أن الحادثة وقعت بعدما فقد طالب يبلغ من العمر 15 عاماً السيطرة على سيارة كان يقودها برفقة إحدى صديقاته، قبل أن ينحرف ويصطدم بسيدة كانت تقف بجوار عربة المشروبات، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع تفاصيل الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية الكاملة المرتبطة بها.