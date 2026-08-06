أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع المدرب الهولندي مارينو بوسيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسمين حتى صيف عام 2028، ليبدأ مرحلة جديدة مع بطل آسيا لمرتين متتاليتين، وسط تطلعات لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.



ويصل بوسيتش إلى جدة وهو يحمل سجلًا تدريبيًا مميزًا، بعدما حقق خمسة ألقاب خلال مسيرته، أبرزها التتويج بلقب الدوري الهولندي مع فينورد ضمن الجهاز الفني بقيادة آرني سلوت، وقيادة شاختار دونيتسك للفوز بالدوري الأوكراني مرة واحدة، إلى جانب إحراز كأس أوكرانيا في مناسبتين، كما سبق له قيادة تفينتي للتتويج بلقب دوري الدرجة الثانية الهولندي والصعود إلى دوري الأضواء.



وتضم السيرة الفنية للمدرب الهولندي محطات بارزة، إذ عمل مساعدًا للمدرب آرني سلوت في ألكمار، قبل أن يواصل المهمة معه في فينورد، حيث أسهم في تحقيق لقب الدوري الهولندي والوصول إلى نهائي إحدى البطولات الأوروبية، قبل أن يبدأ مسيرته كمدير فني مع تفينتي خلال موسم 2018-2019.



وفي أكتوبر 2023 تولى تدريب شاختار دونيتسك الأوكراني، وقاد الفريق في 71 مباراة، حقق خلالها 45 انتصارًا مقابل 12 تعادلًا و14 خسارة، وتوج خلالها بلقب الدوري الأوكراني وكأس أوكرانيا مرتين، كما قاد الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وحقق نتائج لافتة أمام كبار القارة.



وكانت آخر محطات بوسيتش التدريبية مع الجزيرة الإماراتي خلال موسم 2025-2026، إذ أشرف على الفريق في 30 مباراة، حقق خلالها 15 فوزًا و6 تعادلات مقابل 9 هزائم، قبل أن ينهي رحلته في الدوري الإماراتي ويتجه لخوض أولى تجاربه في الكرة السعودية مع الأهلي.



وتعوّل إدارة الأهلي على خبرة بوسيتش الأوروبية والخليجية لقيادة الفريق في موسم مزدحم بالاستحقاقات، يتقدمها المنافسة على دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس القارات، في إطار مشروع يستهدف الحفاظ على مكانة الأهلي بين كبار القارة الآسيوية.