نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير فعالية «عسير تُروى» تحت شعار «جمال الطبيعة ومهنية الصحافة وشغف الرياضة»، على مسرح نادي أبها الأدبي، بمشاركة إعلاميين ورياضيين وأكاديميين ومتخصصين.



وتضمنت الفعالية عدداً من الفقرات المتنوعة، شملت مشاركة «الإعلامي الصغير»، وعرض فيلم وثائقي عن مقومات عسير السياحية، إلى جانب تقديم شرح حول فن الإنفوجرافيك، وجلسة حوارية ناقشت دور الإعلام والسياحة والرياضة في دعم التنمية الوطنية.



وفي ختام الفعالية، شكر مدير الفرع الدكتور عيسى المستنير المشاركين والحضور، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الحراك الإعلامي والثقافي بالمنطقة، فيما جرى تكريم المشاركين.