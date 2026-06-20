كشفت تحقيقات قضائية في مصر عن تفاصيل مثيرة ومعقدة تتعلق بطالب في الفرقة الرابعة بكلية طب قصر العيني، يُشتبه في إدارته شبكة ابتزاز إلكتروني عابرة للقارات استهدفت فتيات قاصرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الواقعة التي تكشفت خيوطها بفضل تعاون أمني رفيع المستوى بين الأجهزة الأمنية المصرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، بحسب ما أوردته منصة «القاهرة 24».

وبدأت أبعاد القضية تتضح بعدما تلقت السلطات الأمريكية بلاغات متتالية من قاصرات وأسرهن، تؤكد تعرضهن للاستدراج والابتزاز من قِبل حساب مجهول يتعمد استخدام تطبيقات مراسلة مشفرة لإخفاء هويته، ما دفع أجهزة الأمن هناك إلى فتح تحقيق تقني موسع لكشف هوية الفاعل.

وقد نجح خبراء الـ (FBI) في تتبع النشاط الرقمي المرتبط بالمتهم من خلال تحليل دقيق لبيانات الاتصال والحسابات المستخدمة، لتأتي المفاجأة بأن الإشارات الرقمية قادت مباشرة إلى تحديد هويته وموقع إقامته داخل مصر. وفور التنسيق مع السلطات المصرية، جرى تبادل الأدلة الفنية والمعلومات، ما ساعد في رسم الصورة الكاملة للأسلوب المتبع في الإيقاع بالضحايا.

وتشير التحقيقات إلى أن الطالب اعتمد على منصة «ديسكورد» (Discord) كبوابة أولى للتواصل مع الضحايا، مستدرجاً إياهن للحصول على صور ومقاطع مصورة خاصة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الابتزاز؛ حيث هدد الفتيات بنشر تلك المواد على مواقع إلكترونية ما لم يقمن بإرسال مواد إضافية أو تحويل مبالغ مالية عبر وسائل دفع رقمية كان من بينها منصة «PayPal».

ومع توقيف المتهم، أسفر الفحص الفني للأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزته عن العثور على ملفات رقمية ومواد ومقاطع اعتبرتها جهات التحقيق أدلة دامغة تدعم الاتهامات الموجهة إليه. وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسه احتياطياً، لتسلط هذه القضية الضوء على خطورة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، والأهمية المتزايدة للتنسيق الأمني الدولي لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي.