وجّه قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة دعم إلى زميله جواو نيفيس، مؤكدًا وقوفه إلى جانبه بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها لاعب الوسط خلال الساعات الماضية، في موقف يعكس تماسك المنتخب البرتغالي قبل مواصلة مشواره في نهائيات كأس العالم 2026.



وجاءت رسالة رونالدو عقب تعرض نيفيس لانتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ حرص قائد البرتغال على مساندته خلال الحصة التدريبية، قبل أن ينشر صورة تجمعهما عبر حساباته الرسمية، أرفقها بعبارة «دائمًا متحدون»، في إشارة واضحة إلى وحدة صف المنتخب ورفض التأثر بالضغوط الخارجية.



وأثارت رسالة رونالدو تفاعلًا واسعًا بين الجماهير ووسائل الإعلام، التي اعتبرتها موقفًا قياديًا يعكس حرص قائد المنتخب على دعم زملائه والحفاظ على استقرار المجموعة في مرحلة مهمة من منافسات البطولة.



ويواصل المنتخب البرتغالي استعداداته للمواجهة القادمة وسط تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين، في ظل سعيه لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، مع تأكيدات متواصلة من داخل المعسكر بأن الفريق يتمتع بروح جماعية عالية، وأن الانتقادات الخارجية لن تؤثر في تركيز اللاعبين أو انسجامهم.



وتجسد رسالة رونالدو جانبًا من الدور القيادي الذي يضطلع به داخل المنتخب البرتغالي، إذ يحرص على دعم زملائه في مختلف الظروف، وإرسال رسائل تؤكد أن تماسك المجموعة يبقى أحد أهم عوامل المنافسة على تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم 2026.