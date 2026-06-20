لم تكن بائعة الشاي هدير محمد شعبان تعلم أن يوم عملها المعتاد في منطقة حدائق الأهرام سيكون الأخير، بعدما تحولت لحظات قليلة إلى مأساة هزت الشارع المصري، إثر تعرضها للدهس بسيارة يقودها طالب قاصر، في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة وأثارت موجة واسعة من الغضب والتعاطف.

ومع تصاعد ردود الفعل حول الواقعة، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارات عاجلة بحق المتهمين، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية.

المتهم الأول.

حبس المتهمين

وقررت نيابة الطفل، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية المستشار أمير فتحي، حبس الطالب مروان (15 عاماً)، ووالده مالك السيارة، والفتاة جودي (16 عاماً)، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.

كما صرحت النيابة بدفن جثمان هدير محمد شعبان عقب استكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بعرض المصابة رحاب عبد المقصود عبد الحافظ على أحد المستشفيات الحكومية لإجراء الفحوص الطبية اللازمة وإعداد تقرير مفصل عن حالتها الصحية.

تفاصيل التحقيقات

وكلفت النيابة بإجراء معاينة تفصيلية لموقع الحادثة، شملت فحص الطريق وتحديد اتجاهات السير، وحالة الإضاءة والرؤية وقت وقوع الواقعة، إلى جانب بيان وجود آثار للمكابح من عدمه وطولها حال العثور عليها.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادثة، وإعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها، إضافة إلى ندب مهندس فني لفحص السيارة المضبوطة وبيان حالتها الفنية وملابسات التلفيات الموجودة بها.

وشملت القرارات إخطار خط نجدة الطفل بالواقعة، في إطار استكمال التحقيقات المرتبطة باستخدام قاصر للسيارة وظروف وقوع الحادثة.

المتهمان.

رواية النيابة

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إنها تلقت إخطاراً بوقوع حادثة تصادم بمنطقة حدائق الأهرام أسفرت عن وفاة سيدة وإصابة أخرى أثناء وجودهما بمحل عملهما بعربة لبيع المشروبات.

وأضافت أنها انتقلت إلى موقع الحادثة، وأجرت المعاينة اللازمة، وفحصت كاميرات المراقبة، واستمعت إلى أقوال المصابة و5 من شهود الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب البيان، أن الشهود أكدوا أن الفتاة جودي كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادثة، فيما أقر الطالب المتهم خلال التحقيقات بوقائع مرتبطة بالحادثة.

وأوضحت النيابة أن والد الطالب مكنه من استخدام السيارة رغم علمه بعدم امتلاكه رخصة قيادة، وهو ما ترتب عليه وقوع الحادثة.

اتهامات قانونية

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في وفاة المجني عليها وإصابة أخرى، وإتلاف السيارة، إضافة إلى قيادة مركبة آلية دون ترخيص.

كما وجهت إلى الطالب ووالده اتهامات تتعلق بتمكين شخص من قيادة مركبة دون ترخيص، فيما وُجه إلى الأب اتهام بتعريض طفل للخطر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادثة تصادم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتبين أن السيارة كان يقودها طالب يبلغ من العمر 15 عاماً لا يحمل رخصة قيادة، وبرفقته فتاة، قبل أن تنحرف المركبة وتصطدم بالسيدة أثناء وجودها بالقرب من مكان عملها.

صورة من موقع الحادثة.

غضب على مواقع التواصل

وأثار مقطع الفيديو المتداول للحادثة موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على ظاهرة قيادة القاصرين للسيارات، ومحاسبة أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم باستخدام المركبات بالمخالفة للقانون.

وينص قانون المرور المصري على معاقبة قيادة سيارة دون الحصول على رخصة بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر أو غرامة مالية، فيما تعاقب المادة 238 من قانون العقوبات على التسبب بالخطأ في وفاة شخص، مع تشديد العقوبة حال وجود ظروف مشددة أو ارتكاب خطأ جسيم أدى إلى الوفاة.