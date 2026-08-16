ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبّارة في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 80 شخصاً، بعدما أعلنت الشرطة في زيمبابوي اليوم انتشال جثامين 8 أشخاص.



وانقلبت العبّارة المكتظة بالركاب، التي تديرها وكالة تطوير البنية التحتية الريفية الحكومية (الثلاثاء)؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية واضطراب المياه في بحيرة كاريبا الشاسعة الواقعة على الحدود مع زامبيا.



ارتفاع الضحايا



وأفادت شرطة زيمبابوي في بيان بأن حصيلة ضحايا حادثة العبّارة في كاريبا ارتفعت إلى 80 شخصاً بعد انتشال 8 جثث إضافية اليوم، في حين لم تُقدّم تفاصيل عن الضحايا.



وكانت فرق البحث انتشلت 25 جثة (السبت)، لترتفع الحصيلة إلى 72 شخصاً.



ومع انتشال جثامين 80 ضحية، وفق ما أعلنت الشرطة، يرتفع عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبّارة إلى 157.



حمولة أكثر من طاقتها



وكانت التحقيقات الأولية قد كشفت في وقت سابق أن العبّارة حملت أكثر من طاقتها الاستيعابية عندما انقلبت وسط رياح عاتية في بحيرة «كاريبا».



ولفتت الشرطة إلى أنه جرى نقل الركاب الذين تم إنقاذهم إلى مدرسة ابتدائية لتلقي الرعاية الطبية.



وكانت سلطات زيمبابوي أعلنت بعد الحادثة أنه جرى انتشال العديد من القتلى، منوهة إلى وجود العشرات الآخرين في عداد المفقودين.