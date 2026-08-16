تكافح بلجيكا حريقًا واسعًا اندلع في محمية هاي فينز شرقي البلاد قرب الحدود الألمانية، بعدما أتت النيران على نحو 3 آلاف هكتار من الأراضي الحرجية، وسط ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التضاريس وتغير اتجاهات الرياح.

ويواصل أكثر من 100 عنصر إطفاء، منذ الجمعة، جهود السيطرة على الحريق الذي لا يزال نشطًا في عدة بؤر، فيما وصفت السلطات الوضع بأنه «معقد»، بسبب صعوبة الوصول إلى أجزاء واسعة من المحمية، التي تعد من أهم المناطق الطبيعية في شرق بلجيكا.

وامتدت سحابة كثيفة من الدخان فوق المناطق القريبة من الحدود الألمانية، وتحول لونها إلى الأصفر في بعض المناطق، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية وإجلاء سكان قريتين بالقرب من موقع الحريق.

فرق ألمانية للمساعدة

وتعمل فرق الإطفاء بمشاركة عناصر من مناطق بلجيكية مختلفة، إلى جانب فرق ألمانية وصلت للمساعدة، فيما تواجه عمليات مكافحة النيران تحديًا كبيرًا بسبب طبيعة المحمية الوعرة، التي تعيق وصول سيارات الإطفاء والمعدات التقليدية إلى عدد من المناطق المشتعلة.

وبحسب أجهزة الإطفاء، لم تتمكن فرق الطوارئ حتى الآن من الوصول إلى المنطقة التي يُعتقد أن الحريق بدأ منها، وهو ما يبقي سبب اندلاعه مجهولًا حتى الآن، بينما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحريق.

دعم جوي للسيطرة على الحرائق

ومع صعوبة السيطرة على النيران من الأرض، لجأت السلطات بصورة متزايدة إلى الدعم الجوي، حيث تشارك مروحيات تابعة للشرطة الفيدرالية البلجيكية وأخرى هولندية في عمليات الإطفاء، عبر سحب المياه من بحيرة قريبة وإسقاطها على مناطق انتشار النيران.

وفعّلت بلجيكا، السبت، آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، طالبة دعمًا إضافيًا من الدول الأعضاء لمواجهة الحريق، في ظل اتساع رقعة النيران والحاجة إلى قدرات جوية متخصصة.

ومن المنتظر وصول مروحيات إضافية من جمهورية التشيك، إلى جانب طائرات إطفاء من السويد، فيما أشارت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حجة لحبيب إلى إمكانية توفير دعم جوي إضافي من النرويج وألمانيا.

ويعكس طلب المساعدة الأوروبية حجم الحريق الذي تواجهه بلجيكا، خصوصًا أن محمية هاي فينز تضم مساحات واسعة من الغابات والأراضي الطبيعية، بينما تجعل تضاريسها عمليات مكافحة الحرائق أكثر صعوبة وخطورة.

ويأتي الحريق في ظل ظروف جوية تزيد من مخاطر انتشار حرائق الغابات، إذ تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وجفاف الغطاء النباتي وتغير اتجاه الرياح إلى تسريع انتشار النيران وصعوبة التنبؤ بمسارها.