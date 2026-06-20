اكتفى المنتخب البرازيلي بالفوز بنتيجة 3-0 على نظيره الهايتي في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لينكولن فيلادلفيا، ليُعز «السيليساو» مكانته في المجموعة بعرض هجومي منظم أربك دفاع الخصم طوال 90 دقيقة.



بدأت المباراة بضغط برازيلي مبكر أثمر عن بطاقة صفراء لهايتي عبر اللاعب سي. أركوس في الدقيقة 4. واستمر التفوق حتى الدقيقة 23 حين افتتح ماتيوس كونيا التسجيل بهدف أول أعطى البرازيل زمام المبادرة.



ولم يكتفِ مهاجم وولفرهامبتون بذلك، فعاد ليضاعف النتيجة في الدقيقة 36 بهدفه الثاني بعد تمريرة متقنة من فينيسيوس جونيور، ليُحكم البرازيليون قبضتهم على اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.



وفي الدقيقة 40 أجرى المدرب أول تبديل بإشراك رافينيا بدلاً من رايان، في إشارة لتدوير اللاعبين مع ضمان نتيجة المباراة.



وبهذا الفوز تضع البرازيل قدماً في دور الـ32، مقدمة أداءً هجومياً يؤكد جاهزيتها للمنافسة على اللقب السادس.