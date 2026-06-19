أثار حادثة مرورية مأساوية وقعت بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة حالة من الغضب والحزن في الشارع المصري، بعدما لقيت سيدة مصرعها إثر تعرضها للدهس على يد طالب قاصر كان يقود سيارة والده بصورة غير قانونية، فيما وثق مقطع فيديو متداول لحظات الحادثة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادثة تصادم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبالانتقال والفحص تبين أن سيارة ملاكي يقودها طالب يبلغ من العمر 15 عاماً، لا يحمل رخصة قيادة، اصطدمت بسيدة كانت تقف بجوار الطريق بالقرب من سيارتها الخاصة ببيع المشروبات.

وأوضحت التحريات الأولية أن الطالب كان يقود السيارة بسرعة كبيرة وبرفقته فتاة، قبل أن يفقد السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيدة بقوة، لتفارق الحياة في موقع الحادث متأثرة بإصابتها، فيما تعرضت سيارتها لتلفيات جسيمة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى التحفظ على السيارة والسائق القاصر فور وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.

وأشعل مقطع الفيديو المتداول موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر آلاف المستخدمين عن غضبهم من تكرار حوادث قيادة القاصرين للسيارات، متسائلين عن كيفية تمكن طفل لم يبلغ السن القانونية من قيادة سيارة في أحد الشوارع المزدحمة.

وطالب كثيرون بضرورة تشديد الرقابة على هذه الظاهرة ومحاسبة أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة المركبات دون تراخيص، معتبرين أن المسؤولية لا تقع على القاصر وحده، بل تمتد إلى من أتاح له الوصول إلى السيارة.

وتُعد قيادة المركبات دون السن القانونية من المخالفات التي تواجهها الأجهزة المرورية في مصر بشكل متكرر، رغم الحملات المستمرة لضبط المخالفين وتطبيق القوانين المنظمة للقيادة.

وينص قانون المرور المصري على ضرورة حصول قائد المركبة على رخصة قيادة سارية، بعد بلوغه السن القانونية واجتياز الاختبارات المقررة، فيما قد تمتد المسؤولية القانونية في بعض الحالات إلى مالك السيارة إذا ثبت علمه أو سماحه بقيادة شخص غير مؤهل أو غير مرخص له.

وتعيد حادثة حدائق الأهرام إلى الواجهة مطالبات مجتمعية متكررة بتغليظ العقوبات المرتبطة بقيادة القاصرين، خاصة بعد تزايد الحوادث التي راح ضحيتها أبرياء نتيجة القيادة المتهورة أو غير القانونية، في وقت تؤكد فيه الجهات المختصة استمرار حملاتها لضبط المخالفات وتعزيز السلامة على الطرق.