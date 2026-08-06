وسط هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، أكدت السلطات الأوكرانية اليوم (الخميس) اندلاع حريق في مدينة بالاكليا شرق البلاد جراء غارات روسية.



وأوضحت أن ستة أشخاص قُتلوا وأُصيب 31 آخرون في هجمات روسية على تجمعات سكنية بمنطقة سومي في شمال أوكرانيا، ومدينة بالاكليا شرق البلاد.



وذكرت الإدارة المحلية في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، أنه تم استهداف شاحنة صغيرة في هجوم بطائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.



بدوره، أكد أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية تعرض سفينة ترفع علماً أجنبياً ومحملة بالقمح في منطقة البحر الأسود لهجوم، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها واندلاع حريق، في حين قالت إدارة الموانئ البحرية الأوكرانية إن السفينة ميرا كوين، التي ترفع علم غينيا بيساو، تعرضت للهجوم في وقت متأخر أمس.



في المقابل، ذكرت وكالة «تاس» للأنباء أن روسيا هاجمت سفينتين لنقل البضائع الجافة بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود أمس، لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إن السفينتين كانتا تنقلان بضائع عسكرية.



وذكرت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت، خلال الليلة الماضية، 605 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء عدة أقاليم روسية، وكذلك فوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف.



من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الخميس)، إن جيش بلاده قصف مصفاتين للنفط في عمق الأراضي الروسية.