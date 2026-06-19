في واقعة جديدة تعكس خطورة انتحال الصفات الطبية وممارسة المهن الصحية خارج الأطر القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على فني تركيبات أسنان بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان وإدارة عيادة خاصة غير مرخصة في القاهرة، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وبحسب ما أعلنته الجهات الأمنية، كشفت التحريات التي أجرتها مديرية أمن القاهرة عن قيام المتهم، وهو فني تركيبات أسنان يقيم بمنطقة الموسكي بالقاهرة، بمزاولة أعمال طبيب أسنان داخل عيادة خاصة تقع في نطاق القسم، رغم عدم امتلاكه أي صفة قانونية تخوله ممارسة المهنة.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية واستصدار الأذونات اللازمة، داهمت الأجهزة المختصة العيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم ضبط المتهم داخل الموقع.

كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على أجهزة ومعدات تُستخدم في ممارسة مهنة طب الأسنان، إلى جانب أدوات وخامات مجهولة المصدر داخل العيادة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه كان يعمل سابقًا مساعدًا لطبيب الأسنان المرخص له بإدارة العيادة، موضحًا أنه بعد وفاة الطبيب قام باستئجار المكان والاستمرار في تشغيله رغم وقف تراخيص العيادة، مستغلًا تجهيزاتها لاستقبال المرضى وتحقيق مكاسب مالية بصورة غير مشروعة.

وعلى إثر ذلك، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق المتهم، كما جرى غلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من ضبط حالة مشابهة، إذ أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص انتحل صفة طبيب متخصص في علاج أمراض الحساسية والمناعة، واتخذ من عيادة غير مرخصة بمحافظة الجيزة مقرًا لممارسة نشاطه.

ووفق بيان رسمي، الثلاثاء الماضي، كشفت التحريات أن المتهم يعمل كيميائيًا بإحدى الشركات، لكنه أنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنفسه كطبيب واستقطاب المرضى للكشف داخل عيادة مخالفة، قبل أن يتم ضبطه والعثور على كميات من الأدوية مجهولة المصدر.

كما سبقت هذه الوقائع قضية أثارت جدلًا واسعًا بعد القبض على شخص ادعى العمل طبيب قلب وأستاذ جامعي، وذلك لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في قضايا تتعلق بالتزوير وانتحال الصفة، عقب ثبوت تورطه في تزوير مؤهلات دراسية ومستندات رسمية وانتحال صفات طبية.

وتسلط هذه القضايا الضوء على تصاعد جهود مواجهة ظاهرة العيادات المخالفة وملاحقة منتحلي الصفات الطبية، في إطار حماية المرضى وتعزيز الرقابة على القطاع الصحي.