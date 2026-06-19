علق نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب أشرف حكيمي، على قرار محكمة الاستئناف الفرنسية بإحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.

وقالت محكمة الاستئناف في بيان، اليوم (الجمعة)، إن التحقيقات خلصت إلى استنتاج دائرة التحقيق بوجود أدلة كافية ضد أشرف حكيمي تبرر توجيه الاتهام إليه أمام محكمة الجنايات في مقاطعة هوت دو سين.

يتعلق التحقيق بحادثة اغتصاب مزعومة أبلغت عنها شابة تعرّفت على النجم المغربي عبر «إنستغرام»، ودُعيت إلى منزل لاعب كرة القدم في فبراير 2023، فيما ينفي حكيمي، الذي وُجهت إليه التهمة رسمياً منذ ذلك الحين، ارتكاب أي مخالفة.

كتب حكيمي عبر حسابه على منصة «إكس»: «اليوم تُروى قصة ليست قصتي، على حساب عائلتي وحياتي، وقبل كل شيء الحقيقة، أحياناً أشعر أنني أصبحت هدفاً سهلاً».

وأضاف: «كنت أنتظر هذه المحاكمة منذ اليوم الأول، وأنا الآن أتطلع إليها، أخيراً سأتمكن من التعبير عما لدي».

ويخوض حكيمي حالياً منافسات بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب المغرب، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.