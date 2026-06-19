أعادت تصريحات الفنان صابر الرباعي بشأن مستقبله الفني إشعال الجدل حول إمكانية اعتزاله الغناء، بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً تحدثت عن قرب نهاية مشواره الفني.

وبالعودة إلى التصريحات المتداولة، يتضح أن الرباعي لم يعلن اعتزال الفن، بل تحدث عن رؤية مستقبلية لإنهاء مسيرته خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، انطلاقًا من قناعة تقوم على مغادرة الساحة الفنية في الوقت المناسب والحفاظ على رصيده الفني لدى الجمهور.

وكشف الرباعي تفاصيل لافتة حول نظرته إلى نهاية المشوار، مؤكدًا أنه يفضل التوقف وهو في كامل حضوره وعطائه، بدلًا من الاستمرار حتى تتراجع قدرته على تقديم المستوى الذي اعتاده منه جمهوره، معتبرًا أن صون التاريخ الفني لا يقل أهمية عن صناعة هذا التاريخ.

وجاء تداول هذه التصريحات بصورة مجتزأة ليمنحها أبعادًا مختلفة، ما دفع كثيرين إلى تفسيرها على أنها إعلان اعتزال وشيك، رغم أن الفنان التونسي ما زال يواصل نشاطه الفني وإحياء حفلاته والاستعداد لأعمال جديدة، فيما يظل حديثه منصبًا على تصور مستقبلي لنهاية المسيرة لا أكثر.