أوضح مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حسن، أن منتخب الفراعنة سيتجه اليوم إلى فانكوفر بكندا استعداداً لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية للمجموعة السابعة لدور المجموعات بكأس العالم 2026 والتي تحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، وأضاف، بأن بعثة منتخب مصر ستسافر من مطار سبوكان على متن طائرة خاصة يوفرها الاتحاد الدولي للمنتخبات المشاركة في البطولة في رحلة طيران تستغرق ساعة، على أن يخوض الفريق تدريباته في فانكوفر السادسة مساء، الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة.



من جهة أخرى، خاض منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريبه بملعب جونزاجا بسبوكين استعداداً لمواجهة منتخب نيوزيلندا، وشارك في التدريب، جميع اللاعبين الـ26، وبدأ التمرين بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران.