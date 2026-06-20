أثار مقطع فيديو يوثق عملية سطو دراماتيكية على جهاز صرف آلي بمدينة رامزي في مقاطعة كامبريدجشير البريطانية، فجر الثلاثاء، تفاعلاً واسعاً وجدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، نظراً للجرأة والطريقة غير التقليدية التي نُفذت بها الجريمة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، التي تداولها رواد مواقع التواصل، سيارتين متوقفتين بالقرب من فرع بنك "نيشن وايد" للبناء والادخار، قبل أن تقتحم المشهد رافعة شوكية ضخمة بدأت بالاصطدام بواجهة المبنى بقوة وعدة مرات متتالية، بهدف اقتلاع الصراف الآلي من جذوره. وفور نجاح العملية، ظهر رجال ملثمون قاموا على عجل بتحميل الجهاز الثقيل في شاحنة والفرار سريعاً من المكان، يتبعهم رجلان آخران استقلا سيارة ثانية بعد إتمام المهمة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم شرطة كامبريدجشير أن التحريات الأولية تشير إلى أن الرافعة الشوكية المستخدمة في الهجوم كانت مسروقة، مؤكداً تورط مركبتين أخريين في تنفيذ المخطط. كما لفتت الشرطة إلى أن شاحنة تابعة لأحد المخابز صودف مرورها في موقع الحادث أثناء تحميل الصراف الآلي، لا علاقة لها بالسرقة على الإطلاق.

وفي المقابل، أكدت إدارة بنك "نيشن وايد" علمها بالحادث الذي استهدف فرعها، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على معالجة الأضرار بهدف إعادة فتح الفرع خلال الأيام المقبلة واستبدال جهاز الصراف الآلي المتضرر في أقرب وقت. هذا، وقد دعت الشرطة البريطانية كل من يملك تسجيلات لكاميرات المراقبة المنزلية أو كاميرات السيارات، أو من رصد أي تحركات مشبوهة في المنطقة، إلى التواصل معها فوراً لفك خيوط هذه الجريمة المنظمة.