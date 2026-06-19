صعدت إسرائيل من غاراتها على لبنان، ما أدى إلى مقتل 18 في قضاء النبطية جنوبا، وإصابة نحو 33. وتركّز القصف بشكل كبير على قرى وبلدات بقضاء النبطية، وذلك بعد تراجع نسبي بالاستهدافات في الأيام الماضية.



وتواصل إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان رغم تحذيرات من أن هذه الضربات قد تعد خرقاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، سقوط 4 عسكريين، فيما أصيب خمسة آخرون أحدهم بجروح خطيرة، في هجوم نفذه «حزب الله» في جنوب لبنان خلال الليل.



وقال إن طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها «حزب الله» استهدفت القوات الإسرائيلية في بلدة كفر تبنيت، بعد ساعات من هجوم منفصل على دبابة في البلدة نفسها، أودى بحياة 4 عسكريين إسرائيليين.



وأوضح أن ضابطاً أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب ثلاثة جنود احتياط بجروح متوسطة.



من جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، إلى تنفيذ ضربات قاسية ضد لبنان. وكتب سموتريتش على منصة «إكس»: «إنه صباح صعب.. حان وقت التحدث بالنار، وفتح أبواب الجحيم».



فيما طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الجمعة، «بإحراق لبنان بالكامل».



وقال في منشور على منصة «إكس»: «مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية، يجب أن تبكي ألف أم لبنانية»، مضيفاً: «يجب إحراق لبنان بالكامل». وجدد دعواته إلى توسيع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، بما في ذلك استهداف العاصمة بيروت، رغم الضغوط الأمريكية الرامية إلى الحد من التصعيد.



وتحتل القوات الإسرائيلية مساحات واسعة من الأراضي في جنوب لبنان، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً أنه لا يعتزم الانسحاب منها.



في غضون ذلك، دعا المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة فو تسونج إسرائيل وجميع الأطراف، الجمعة، إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المندوب الصيني: «على جميع الأطراف المعنية، ولا سيما إسرائيل، التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار».



ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف هجماتها في لبنان. وشدد في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة «رويترز»، على «ضرورة وقف إسرائيل لكل أعمالها القتالية في لبنان».



ولفت وزير الخارجية الفرنسي إلى أن «العمل لا يزال جارياً لعقد مؤتمر دولي لتقديم الدعم للجيش اللبناني».