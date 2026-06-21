أكد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أن مواجهة المنتخب السعودي تتطلب من لاعبيه تقديم أداء أكثر دقة وفاعلية، مشيراً إلى أن التعامل مع الفرق التي تعتمد على التنظيم الدفاعي يحتاج إلى حلول هجومية متنوعة وسرعة أكبر في تداول الكرة.



وقال دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «نحترم جميع المنافسين، وكل منتخب يستخدم أسلحته بالطريقة التي يراها مناسبة. ما يجب علينا فعله هو أن نكون أكثر دقة في استغلال الفرص خلال المباريات، خصوصاً أمام المنتخبات التي تعتمد على التكتل الدفاعي».



وأوضح أن المنتخب الإسباني افتقد بعض التفاصيل الفنية في المباراة الماضية، مضيفاً: «لم نكن في أفضل حالاتنا من ناحية سرعة نقل الكرة وكسب المواجهات الفردية في الثلث الهجومي، لكننا في المقابل لم نعانِ دفاعياً بفضل العمل الكبير الذي قدمه اللاعبون».



وشدد المدرب الإسباني على أهمية استعادة الإيقاع الهجومي المعتاد لمنتخبه، قائلاً: «نحتاج إلى سرعة أكبر في تدوير الكرة والتحرك المستمر لخلق المساحات واستغلالها بالشكل الأمثل».



وعن إمكانية مشاركة النجم لامين يامال أساسياً أمام السعودية، أوضح دي لا فوينتي أن القرار سيُحسم قبل المباراة وفقاً لما يخدم مصلحة المنتخب الإسباني، مؤكداً أن وجود اللاعب ضمن القائمة يمثل إضافة مهمة للفريق.



وأضاف: «سنختار التشكيلة التي نعتقد أنها الأفضل لإسبانيا، سواء شارك لامين يامال منذ البداية أو خلال المباراة، فالأهم هو مصلحة الفريق. لدينا لاعبون آخرون قدموا مستويات مميزة، والمنتخب لا يعتمد على اسم واحد».



وأكد أن مواجهة السعودية ستكون مختلفة عن المباراة السابقة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على معالجة بعض الملاحظات الفنية التي ظهرت أمام الرأس الأخضر، خصوصاً في ما يتعلق بسرعة تداول الكرة والتحرك الهجومي.



كما قلل دي لا فوينتي من تأثير الانتقادات التي أعقبت التعادل الأخير، مؤكداً أن الجهاز الفني يتعامل مع المباريات وفق قراءة فنية دقيقة بعيداً عن ردود الفعل الإعلامية.



وقال: «لو انتهت المباراة السابقة بهدفين أو ثلاثة أهداف مع تقديم الأداء نفسه، لكانت التحليلات مختلفة تماماً. نحن نقيم المباريات بطريقة مهنية سواء فزنا أو خسرنا، ودائماً هناك أمور تحتاج إلى تصحيح وتطوير».



وأضاف: «صحيح أننا مطالبون بتحقيق الفوز، لكن لا توجد أي حالة استعجال أو ضغط داخل المنتخب. لدينا مجموعة من اللاعبين يتمتعون بشخصية تنافسية قوية للغاية، ويعرفون جيداً كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف».



وأشار مدرب إسبانيا إلى أن الانتقادات قد تتحول أحياناً إلى دافع إضافي للاعبين، موضحاً أن عناصر المنتخب الإسباني متحفزون لإظهار ردة فعل قوية في المباراة القادمة.



وأضاف دي لا فوينتي أن لاعبيه يدركون أهمية المباراة القادمة، لكنهم لا يشعرون بأي ضغوط استثنائية، مؤكداً أن المنتخب الإسباني يمتلك شخصية تنافسية قوية. وقال: «الفوز هو هدفنا دائماً، لكن لا توجد حالة من القلق أو التوتر داخل الفريق. لدينا لاعبون معتادون على المنافسة في أعلى المستويات ويتمتعون بعقلية انتصارية كبيرة».



وتابع: «اللاعبون يتابعون ما يقال ويُكتب أكثر من الجهاز الفني، لكنني أرى أن ذلك زاد من حماسهم. هم متحفزون للغاية ويريدون تقديم ردهم داخل الملعب، وأثق بأن الجميع سيشاهد منتخباً مختلفاً أمام السعودية».



وأشار مدرب إسبانيا إلى أن الانتقادات التي أعقبت التعادل الأخير لم تؤثر على ثقة الفريق، بل منحت اللاعبين دافعاً إضافياً لإثبات قدراتهم والعودة إلى سكة الانتصارات، مؤكداً أن المنتخب جاهز لخوض المباراة بروح تنافسية عالية وطموح كبير لتحقيق الفوز.



وأكد دي لا فوينتي أن قوة المنتخب الإسباني تكمن في المجموعة وليس في الاعتماد على لاعب واحد، مشيراً إلى امتلاك فريقه العديد من الخيارات القادرة على صناعة الفارق داخل الملعب.



وقال: «أتمنى دائماً أن أمتلك أكبر عدد ممكن من اللاعبين بهذه الجودة، لكن لدينا أيضاً أسماء مهمة مثل داني أولمو وميكيل ميرينو ومارتن زوبيميندي، وجميعهم قادرون على تقديم الإضافة للفريق».



وشدد مدرب إسبانيا على أن تركيزه ينصب على استعادة هوية المنتخب الفنية أكثر من الانشغال بالتفاصيل التكتيكية، موضحاً: «ما أريده هو أن نكون أنفسنا، وأن تتحرك الكرة بسرعة، وأن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى. الأهم أن يحصل اللاعبون على أفضل نسخة من أنفسهم داخل الملعب».



وفي حديثه عن داني أولمو، أشاد دي لا فوينتي بإمكانات لاعب الوسط الهجومية، مؤكداً أنه يعد من أفضل اللاعبين في التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص. وقال: «داني أولمو يمتلك قدرة كبيرة على استلام الكرة بين الخطوط والتحول سريعاً نحو المرمى وصناعة الخطورة، وهو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا».



وأضاف أن المباريات تختلف في ظروفها ومتطلباتها الفنية، وأن الجهاز الفني يدرس جميع الخيارات المتاحة خلال مجريات اللقاء، مؤكداً أن الأهم هو حصول المنتخب على أفضل نسخة من لاعبيه وقدرتهم على تقديم الأداء الذي اعتاد عليه المنتخب الإسباني.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن المنافسة الحالية تختلف عن البطولات السابقة نظراً لقوة المنتخبات المشاركة وتنوع أساليب اللعب، مشدداً على أن منتخب بلاده يدرك حجم التحدي الذي ينتظره أمام السعودية ويستعد له بكل جدية، ومؤكداً ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم أداء أفضل وتحقيق النتيجة التي يتطلع إليها المنتخب الإسباني.