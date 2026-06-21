أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف أثري جديد في منطقة جبل الطير بمحافظة المنيا، حيث نجحت بعثة تابعة للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن مقبرتين نادرتين ترجعان إلى العصر العتيق، إلى جانب مجموعة من الدفنات الأثرية التي تمتد فتراتها الزمنية إلى عصور ما قبل الأسرات وحتى العصر المتأخر.

ووصف وزير السياحة والآثار شريف فتحي الاكتشاف بأنه خطوة مهمة تضيف معطيات جديدة إلى سجل الحضارة المصرية القديمة، مؤكداً أن نتائجه تفتح آفاقاً أوسع لفهم تطور العمارة الجنائزية وأساليب الدفن التي شهدتها مصر عبر آلاف السنين.

وبحسب المجلس الأعلى للآثار، تتميز المقبرتان بتصميم معماري استثنائي، إذ تمثل إحداهما نموذجاً فريداً وغير مألوف، فيما جاءت الثانية مطابقة لها تقريباً مع احتفاظها بحالة حفظ مميزة. كما أظهرت الدراسات الأولية وجود تشابه واضح بين تخطيطهما المعماري ومقبرة الملك دن في أبيدوس، ما يعزز القيمة التاريخية لمنطقة جبل الطير ويؤكد استخدامها كجبانة رئيسية خلال عصور متعاقبة.

وكشفت أعمال الدراسة أن المقبرة الأولى شُيدت وفق أسلوب هندسي يعتمد على جدران عريضة عند القاعدة تتناقص سماكتها تدريجياً كلما ارتفع البناء، وهو ما يرجح أنه يمثل إحدى المراحل المبكرة للتطور المعماري الذي مهد لاحقاً لظهور فكرة الهرم المدرج ثم الأهرامات الكاملة.

ورغم تعرض أجزاء من المقبرة الأولى لأعمال تحجير قديمة بهدف استخراج الأحجار، فإن البقايا المعمارية ما زالت تحتفظ بأدلة مهمة على أساليب البناء المستخدمة آنذاك، من بينها آثار تقطيع الأحجار ودعامات خشبية ضخمة استُخدمت لتدعيم الجدران. أما المقبرة الثانية، فقد نجت من أعمال التحجير، ما ساهم في الحفاظ على مكوناتها الأصلية بصورة شبه كاملة.

كما أسفرت الحفائر عن العثور على دفنات وآثار جنائزية متنوعة، بينها بقايا بشرية فردية وجماعية عُثر على بعضها داخل توابيت خشبية متحللة، إضافة إلى أوانٍ فخارية ذات حواف سوداء تعود إلى فترتي نقادة الثانية والثالثة، فضلاً عن بقايا حصير نباتي استخدم في عمليات الدفن.