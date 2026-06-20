أشعلت جورجينا رودريغيز، خطيبة اللاعب كريستيانو رونالدو، فتيل أزمة داخل معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، بعد ردها على تعليق مزيف نُسب لصديقة جواو نيفيز، ليزيد التوتر داخل الفريق الذي تعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية في افتتاح مبارياته بكأس العالم 2026، قبل أن تقوم بحذفه لاحقاً ويرد المهاجم لإيقاف الجدل.



واتهم لاعبو منتخب البرتغال بعدم دعم الأسطورة البرتغالية في المنتخب، وكانت شقيقة رونالدو قد أعجبت بمنشور على «إنستغرام» ينتقد برونو فيرنانديز بعدما ظهر محبطاً من قائد المنتخب خلال المباراة الأولى في كأس العالم، وفق التقرير الذي بثه موقع العربية.



بدأ كل هذا الضجيج بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية، وعقب تصريح جواو نيفيز «نعرف ما فعله كريستيانو لمنتخبنا ولكرة القدم، أعتقد أنه مجرد واحد يضيف، هو واحد منا، لا يختلف عن أحد، هو هنا للمساعدة، لعب جيداً، والفريق قدم مباراة ممتازة، هذا التعادل لن يُحبطنا. على العكس، سيقوّينا. سنخلق فرصاً أكثر، وسنسجل أهدافاً أكثر».