كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دليل حديث (اطلعت «عكاظ» عليه) أنه سيتم بدء تطبيق فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية على جميع العاملين والموظفين في السعودية على 3 مراحل زمنية متدرجة، تشمل العاملين في المنشآت / الجهات العامة والمنظمات غير الربحية، وصولاً إلى التطبيق الكامل على مختلف المهن والأنشطة الاقتصادية.



وستشمل المرحلة الأولى فحوصات اللياقة المهنية على العاملين والموظفين قبل مباشرة العمل، مع إلزام الجهات / المنشآت بإجراء الفحوصات ورفع نتائجها عبر النظام الإلكتروني المعتمد، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من نفاذ لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية.



وستبدأ المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى وتستمر لمدة 12 شهراً، وتشمل التوسع التدريجي في تطبيق الفحوصات على العاملين والموظفين الموجودين على رأس العمل، مع إعطاء الأولوية للمنشآت ذات المخاطر العالية، واستكمال ربط الجهات / المنشآت بالنظام الإلكتروني.



وسيتم تطبيق اللائحة بالكامل في المرحلة الثالثة على جميع الجهات/ المنشآت والعاملين والموظفين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع إلزام المنشآت/ الجهات العامة والمنظمات غير الربحية بالامتثال لجميع متطلبات الدليل، بغض النظر عن نوع العلاقة التعاقدية أو طبيعة العمل، بما في ذلك الموظفون الدائمون والعاملون بعقود مؤقتة أو موسمية والمتدربون وذوو الإعاقة والعاملون بنظام العمل عن بُعد.



ومنع الدليل الموظف من الاستمرار في مزاولة مهنته إذا لم يحقق متطلبات اللياقة المهنية، ويجب على الجهة/ المنشأة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير مهنته، مع إمكانية إجراء فحوصات إضافية لإثبات القدرة على أداء المهمات.



أما الموظفون الراغبون في التعيين أو التوظيف وإتمام إجراءات مباشرة العمل، فلن يسمح لهم بمباشرة مهماتهم قبل صدور نتيجة الفحص واعتمادها من طبيب متخصص في الطب المهني، إضافة إلى إجراء الفحوص أثناء الخدمة في حالات تشمل الإصابة المهنية أو المرض المهني أو تغيير المهنة أو بيئة العمل أو عند الحاجة إلى الفحص الدوري وفق طبيعة المهنة.



ويهدف الدليل إلى توحيد إجراءات تطبيق اللائحة وضمان الالتزام بالمتطلبات النظامية وتعزيز حماية صحة العاملين وسلامتهم المهنية من خلال منظومة موحدة لفحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية.



• مراحل تطبيق الفحوصات:

- قبل التعيين

- المنشآت عالية المخاطر

- جميع المنشآت