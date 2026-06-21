حقق المنتخب الألماني انتصاراً مثيراً على كوت ديفوار بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين في اللحظات الأخيرة.



فرض المنتخب الألماني أفضليته منذ بداية اللقاء، وهدد مرمى منافسه في أكثر من مناسبة، لكن محاولاته لم تُكلل بالنجاح، بعدما ألغى الحكم هدفاً لـ«المانشافت» بسبب مخالفة على حارس المرمى، قبل إلغاء هدف آخر سجله كاي هافيرتز بداعي التسلل.



وعلى عكس مجريات اللعب، تمكن منتخب كوت ديفوار من التقدم في الدقيقة 30 عن طريق فرانك كيسيه، الذي تابع كرة مرتدة من الحارس مانويل نوير وأسكنها الشباك.



وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الألماني ضغطه الهجومي، ليعدل دينيز أونداف النتيجة في الدقيقة 68 بعد تمريرة عرضية متقنة من ناديم أميري. وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، عاد أونداف ليحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بتسديدة حاسمة داخل منطقة الجزاء.



ورفع الفوز رصيد ألمانيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثاني.