فيما بدأت الجلسة الثانية من مفاوضات اليوم الأول، كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم (الأحد) تقديم الوفد الإيراني المفاوض احتجاجاً إلى الوسطاء على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وذكرت وكالة «تسنيم» أن الوفد المفاوض الإيراني يعتبر تهديدات ترمب خرقاً لبنود مذكرة التفاهم، مبينة أن الوفد المفاوض يدرس خيارات الرد على تهديدات ترمب. فيما قال تلفزيون «برس تي في» الإيراني إن الوفد يدرس خيارات للرد على تهديدات الرئيس الأمريكي الأخيرة. وكان ترمب قال في وقت سابق اليوم إنه أبلغ الإيرانيين بأنه «إذا أغلقتم مضيق هرمز، فلن تكون لديكم دولة، ولن تتمكنوا حتى من العودة إليها».



من جهتها، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع في فريق التفاوض الإيراني قوله: «إن الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا انتهت»، مبيناً أن الجولة الأولى عقدت بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان.



من جهة أخرى، نقل التلفزيون الإيراني عن مصادر قولها إن اجتماع سويسرا ركز على تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم مع إعطاء أولوية لملف لبنان، مبيناً أنه لم تجر أي مفاوضات بشأن الملف النووي خلال الجولة الأولى من مفاوضات بورغنشتوك.



في المقابل، نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مصدر دبلوماسي أن المفاوضات الجارية في سويسرا تتناول الحرب في لبنان ومضيق هرمز ومخزون إيران النووي، موضحة أن الاجتماع الرباعي في سويسرا قد عُلّق بعد 80 دقيقة من المحادثات لإجراء مشاورات داخلية.



وأضافت أن اجتماعات سويسرا بدأت كحوار مفتوح يتسم بقدر كبير من الصراحة. وعقد الوفد الإيراني مناقشات مع الوفد القطري.