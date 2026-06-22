يُعد النوم الجيد أحد أهم العوامل المرتبطة بصحة الإنسان الجسدية والنفسية، فيما تشير دراسات إلى أن بعض الأطعمة قد تسهم في تحسين جودة النوم عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

ويأتي الكرز ضمن أبرز الخيارات الغذائية؛ لاحتوائه على الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. كما يُعرف اللوز بغناه بالمغنيسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي.

ويُعد الموز من الأطعمة المفيدة قبل النوم؛ بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران قد يسهمان في تقليل التوتر العضلي وتعزيز الاسترخاء. كذلك يحتوي الشوفان على كربوهيدرات معقدة تدعم إنتاج هرمونات مرتبطة بالشعور بالهدوء والنعاس.

ومن الخيارات الشائعة أيضاً الحليب الدافئ، إذ يحتوي على التربتوفان والكالسيوم اللذين يرتبطان بإنتاج مواد تساعد على الاسترخاء.

ويؤكد مختصون، أن الحصول على نوم صحي لا يعتمد على الغذاء وحده، بل يتطلب أيضاً تجنّب المنبهات في المساء، وتقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والالتزام بمواعيد نوم منتظمة، بما يسهم في تعزيز الراحة واستعادة النشاط خلال اليوم التالي.