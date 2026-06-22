عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني عن خالص شكره وتقديره لصحيفة «عكاظ» على مواكبتها الأوضاع في اليمن وتغطياتها الشاملة لكل ما يهم المواطن اليمني، وتسليط الضوء على العلاقات الأخوية بين السعودية واليمن.

وثمّن الزنداني جهود مساعد رئيس التحرير الزميل عبدالله آل هتيلة على ما يبذله من جهد إعلامي مميز في الشأن اليمني.

يُذكر أن «عكاظ» أجرت سلسلة من الحوارات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، وجميع الوزراء في الحكومة اليمنية، وقيادات عسكرية ومدنية، تحدثوا من خلالها عن الدعم السعودي في مختلف الجوانب، الأمر الذي مكّن الحكومة من أداء واجباتها وأعمالها وصرف رواتب الموظفين ومعالجة الاختلالات في بعض الخدمات، ما يسهم في توفير أهم احتياجات الشعب اليمني، الذي يقدّر عالياً مواقف المملكة الداعمة لليمن قيادة وشعباً.