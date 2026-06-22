أكد المدرب الوطني عبدالعزيز هشلان أن خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني بنتيجة 4-0 في كأس العالم 2026 تُعد نتيجة منطقية بالنظر إلى الفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبين، مشيراً إلى أن إسبانيا تُعد من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة إلى جانب هولندا وفرنسا والأرجنتين حامل اللقب.



وأوضح هشلان أن الجهاز الفني لـ«الأخضر» لم يحظَ بالوقت الكافي لبناء الانسجام بين اللاعبين أو ترسيخ التنظيم الدفاعي بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أن تطبيق أسلوب اللعب المعتمد على خمسة مدافعين وأربعة لاعبي وسط ومهاجم واحد يحتاج إلى فترة عمل طويلة حتى يحقق أهدافه الفنية.



وأضاف أن المدرب سعى خلال المواجهة إلى تقليل حجم الخسائر أمام منتخب يملك إمكانات فنية كبيرة، مؤكداً أن الانتقادات كانت ستتضاعف لو تم الاعتماد على أسلوب أكثر هجومية وانتهت المباراة بنتيجة أكبر.



وأشار هشلان إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الكرة السعودية تتمثل في الجانب البدني، مبيناً أن عدداً من اللاعبين لا يملكون المخزون اللياقي الكافي لمجاراة المنتخبات الكبرى في البطولات العالمية، وهو ما ينعكس على الأداء أمام المنافسين أصحاب المستويات العالية.



وشدد على أن تطوير اللاعب السعودي يجب أن يكون أولوية مشتركة بين جميع الأطراف العاملة في المنظومة الرياضية، من مسؤولين ومدربين وإعلاميين ولاعبين، مؤكداً أن الكرة السعودية تحتاج إلى مراجعة شاملة للعديد من الملفات الفنية والتنظيمية، بدءاً من مسابقات الفئات السنية وصولاً إلى آليات تطوير المواهب وإعداد اللاعبين للمستقبل.



واختتم هشلان حديثه بالتأكيد على أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات الرياضية الوطنية داخل المملكة وخارجها، والعمل الجاد على معالجة التحديات الحالية بما يسهم في رفع جودة اللاعب السعودي وتعزيز تنافسية المنتخبات الوطنية مستقبلاً.