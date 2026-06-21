بطريقتها الخاصة وعبر حسابها على سناب شات، أعلنت الفنانة هبة الحسين عقد قرانها رسمياً، وشاركت متابعيها وجمهورها صوراً منوعة من الاحتفال.

تمنوا لها السعادة

وأعلنت دونا الحسين خبر عقد قران شقيقتها هبة من خلال عدد من مظاهر الاحتفال بمنزلهما، وباركت لشقيقتها على عقد القران، ووعدت أنها ستنشر لاحقاً صوراً رسمية لشقيقتها، وكتبت «دونا»: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قران حبيبتي وعمري هبة اليوم، تمنوا لها السعادة».

كما نشرت صوراً من مظاهر الاحتفال بعقد قران شقيقتها وكتبت معلقة عليها: «اليوم سعادتي لو قسمتها على الكل وصلتهم، الحمد لله يا رب يوم سعيد وجميل وأحلى من العسل، وما كثرت تصوير لأن صراحة كنت عايشه اللحظة، ما حبيت أصور كثر ما أنبسط بهبة».

صورة شاركتها هبة الحسين من حفل عقد قرانها.

أنتم عائلتي

كما شاركت هبة متابعيها على سناب شات عدداً من الصور للمناسبة، وكذلك فيديو، وكانت الصورة الأولى لإطلالتها الجميلة واللافتة بهذه المناسبة، وشكرت فيها كل من بارك لها وهنأها بهذه المناسبة، وكتبت لهم: «الله يبارك فيكم جميعاً، يا رب، والله ماني لاحقه أرد على الكل، وأحبكم ووصلتني مشاعركم، أنتم عائلتي اللي أحبها من سنين وأنتم قوتي، الله يبارك فيكم وعقبال العزابية يا رب. أحبكم».

كما شاركت هبة الحسين صورة لها مع شقيقتها دونا بهذه المناسبة، وكذلك فيديو لهما، وأيضاً فيديو للعريس من دون إظهار وجهه وهي تلبسه الدبلة، وكان العريس يرتدي بدلة باللون الأسود.

ولم تكشف خلال الصور والفيديوهات التي نشرتها عن هوية العريس، ولكن يبدو أنه من خارج الوسط الفني، كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان عقد قران هبة.