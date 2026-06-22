ما كان يفترض أن يكون يوماً عادياً ومثيراً لعشاق رياضة القفز المظلي في شمال فرنسا، انتهى بمشهد صادم حوّل رحلة ترفيهية إلى مأساة مروعة أودت بحياة شاب يبلغ من العمر 21 عاماً أمام أعين المشاركين المذهولين. في لحظات خاطفة ومرعبة، فقد الشاب الفرنسي مارتن براشيه حياته بطريقة نادرة وصادمة للغاية، بعدما اصطدم الجناح الخلفي للطائرة برقبته أثناء محاولته القفز بالمظلة، في حادث مأساوي هز مجتمع القفز المظلي الفرنسي وأثار تساؤلات واسعة حول إجراءات السلامة والتنسيق.

ووفقاً لنتائج التحقيقات الأولية، بدأت الكارثة بسبب سوء فهم قاتل بين الطيار والمشاركين. فقد كان من المقرر تنفيذ قفزتين متتاليتين، وعندما أعطى الطيار إشارة السماح الأولى عبر "الضوء الأخضر"، كان يعتقد تماماً أن شخصاً واحداً فقط سيغادر الطائرة عند نقطة القفز المحددة.

لكن الكارثة وقعت بعد خروج المظلي الأول، حيث أطفأ الطيار إشارة القفز وبدأ برفع الطائرة فوراً استعداداً للمرحلة التالية، دون أن يدرك أن "مارتن" كان لا يزال يقف على الحافة يستعد للقفز.

وفي تلك الثواني الحاسمة، قفز الشاب من الطائرة المرتفعة، ليرتطم مباشرة بالجناح الخلفي للطائرة في مشهد مروع أنهى حياته فوراً، ورغم أن المظلة الاحتياطية فُتحت تلقائياً قبل وصول جسده إلى الأرض، إلا أن الضربة كانت قاتلة.

ووصف مسؤولون رفيعون في الاتحاد الفرنسي للقفز المظلي الحادثة بأنها "مأساة مضاعفة"، مؤكدين أن جميع الأطراف كانوا يؤدون مهماتهم المعتادة بحسن نية، لكن غياب التواصل الواضح خلق سلسلة من الأخطاء المميتة التي انتهت بخسارة شاب في مقتبل العمر.

وعقب هذه الحادثة النادرة التي أثار صدمة واسعة في فرنسا، سارعت السلطات إلى إيقاف نشاط الشركة المنظمة مؤقتاً، فيما تتواصل التحقيقات الأمنية المكثفة لكشف جميع الملابسات وتحديد ما إذا كانت هناك أخطاء إجرائية أو مسؤوليات قانونية إضافية وراء واحدة من أكثر حوادث القفز المظلي غرابة ومأساوية خلال السنوات الأخيرة.