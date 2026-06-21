تعيش الفنانة المصرية آلاء سنان أزمة حادة بعدما كشفت عن تعرضها لـ(التحرُّش) اللفظي والسب والقذف والتهديد بالاغتصاب من شخص مجهول، قبل أن تتفاجأ بحصوله على حكم غيابي بالبراءة رغم لجوئها إلى المسار القانوني.

وقالت سنان عبر حسابها على (فيسبوك) إنها «تلقت اتصالات ورسائل مسيئة من شخص يدعى أحمد عبد السلام عبد اللطيف شحاتة وفق بيانات النيابة العامة»، مؤكدةً أنها حررت محضرًا وأرفقت كل الرسائل، بينها رسالة تهديد صريحة بالاغتصاب عبر (واتساب).

وأضافت أن الواقعة تعود إلى ستة أشهر، وأنها فضّلت الصمت حينها احترامًا للإجراءات القانونية، لكنها فوجئت بصدور حكم بالبراءة يوم وقفة عيد الأضحى، مشيرة إلى أن حيثيات الحكم تجاهلت رسالة التهديد بالاغتصاب المكتوبة بالإنجليزية، واكتفت برسالة أخرى مقتضبة بالعربية.

وأوضحت الفنانة أن محاولاتها الأولى لتحرير محضر قوبلت بالرفض، وأنها واجهت «مهازل» -على حد وصفها- خلال متابعة القضية، قبل أن تتسلم حيثيات الحكم التي دفعتها إلى الاستئناف أملاً في استعادة حقها عند إعادة نظر القضية.

وتطالب سنان بإنصافها قانونيًا، مؤكدةً أنها لن تتراجع عن حقها في مواجهة ما تعرضت له من تحرش وتهديدات خطيرة.