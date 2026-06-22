في وقت تتصدر فيه أخبار الخلافات العائلية الحادة عناوين الصحف البريطانية والعالمية، اختار أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام أن يبعث برسالة مختلفة تماماً، حملت الكثير من الدفء والحنين، وأعادت إشعال الحديث عن مستقبل العلاقة داخل واحدة من أشهر العائلات في العالم.

فبمناسبة «يوم الأب»، فاجأ بيكهام متابعيه برسالة عائلية مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، ولم يكتفِ خلالها بالاحتفال بأبنائه المتواجدين معه، بل حرص بشكل لافت على تضمين ابنه الأكبر بروكلين في الصور والذكريات، رغم التقارير الإعلامية المتواصلة التي تتحدث منذ أشهر عن توتر شديد في العلاقة بين الطرفين.

وضمت الرسالة صورا نادرة ومؤثرة من طفولة بروكلين، إلى جانب لقطات عائلية جمعت أبناءه الأربعة: بروكلين، وروميو، وكروز، وهاربر؛ فيما وصف ديفيد الأبوة بأنها «أهم وظيفة» في حياته كلها، مؤكداً بنبرة حاسمة أن أسرته هي أعظم ما يملك في هذا العالم.

ولم تكن الرسالة مجرد منشور عابر بالنسبة للمتابعين، إذ جاءت في توقيت حساس للغاية تزامناً مع وجود شرخ عميق داخل العائلة، مما دفع الكثيرين إلى اعتبارها محاولة علنية واضحة من الأسطورة لمدّ جسور المصالحة مع ابنه الأكبر.

وفي خطوة لافتة أخرى عززت هذا التوجه، انضمت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام إلى المشهد بنشر صورة عائلية قديمة ظهر فيها زوجها محاطاً بأبنائه الأربعة، ووصفت الأبناء بأنهم «أعظم إنجازات ديفيد»، في رسالة رأى فيها المتابعون إشارة إضافية قوية إلى رغبة العائلة في تخفيف حدة التوتر وإظهار التماسك والتلاحم أمام الرأي العام.

وتأتي هذه التطورات بعدما أثار بروكلين بيكهام جدلاً واسعاً أخيراً بسبب ظهوره في إعلان دعائي خاص بكأس العالم 2026، حيث أطلق حينها تعليقاً ساخراً عن متابعة البطولة من المنزل، وهو ما دفع الجمهور والخبراء إلى الربط مباشرة بين تصريحاته والأزمة العائلية المتداولة إعلامياً.

ورغم الضجة المستمرة، لا يزال أفراد عائلة بيكهام يلتزمون الصمت التام حيال حقيقة ما يجري خلف الكواليس المغلقة، مما يجعل كل صورة أو رسالة بمثابة مادة خصبة للتكهنات، لكن الأكيد أن رسالة «عيد الأب» أثبتت أن باب المصالحة لم يُغلق بعد داخل إمبراطورية بيكهام.