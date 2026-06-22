لم يكن يتوقع أن تتحول محاولة تهدئة شجار عابر إلى نهاية مأساوية، حين دفع رجل أربعيني حياته ثمناً لتدخله في فض خلاف نشب أمام أحد المعارض بمحافظة القليوبية، في واقعة صادمة هزّت الشارع المصري.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف بين عدد من الشباب أمام معرض موبيليات مملوك للمجني عليه، حيث حاول التدخل لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء، إلا أن المتهم رفض تدخله ووقع بينهما شجار لفظي تطور إلى تهديد مباشر.

وبعد دقائق، عاد المتهم حاملاً مادة قابلة للاشتعال، وسكبها على المجني عليه وعدد من أفراد أسرته الذين كانوا برفقته، قبل أن يشعل النيران ويلوذ بالفرار وسط حالة من الذعر بين المارة.

ونُقل الضحية إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة إصابته بحروق بالغة، غير أنه فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصاباته التي طالت معظم جسده.

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة على خلفية خلاف نشب بسبب تدخل المجني عليه في المشاجرة، فيما قررت جهات التحقيق حبسه على ذمة القضية.