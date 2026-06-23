دمرت غارتان جويتان إسرائيليتان منزل عائلة المنتج اللبناني صادق الصباح في مدينة النبطية جنوب لبنان، بعدما استهدفته غارتان متتاليتان أسفرتا عن انهياره بالكامل وتسويته بالأرض، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

دمار كامل

وأفادت مصادر محلية بأن المنزل تعرض لدمار شامل جراء القصف، فيما أظهرت صور ومقاطع متداولة حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى الذي يعد أحد المنازل العائلية المعروفة في المدينة.

ويعود المنزل إلى أكثر من أربعة عقود، وشيده الوزير اللبناني الراحل أنور الصباح، والد المنتج صادق الصباح، ليكون مقراً للعائلة وواحداً من أبرز رموزها الاجتماعية في النبطية.

خسائر مادية

ووفقاً للمصادر، أسفر الاستهداف عن خسائر مادية كبيرة شملت تدمير المنزل بالكامل وفقدان مقتنيات ووثائق عائلية ذات قيمة تاريخية، فيما لم تقع أي خسائر بشرية بسبب خلو المبنى من السكان وقت الغارة.

وأكدت المصادر أن عدم وجود أفراد من العائلة داخل المنزل حال دون وقوع إصابات، لتقتصر الأضرار على الجانب المادي فقط.

تصعيد في الجنوب

ويأتي استهداف المنزل في ظل استمرار التوترات الأمنية والتصعيد العسكري في جنوب لبنان، حيث تشهد المنطقة ضربات متفرقة وتداعيات متواصلة طالت عدداً من المناطق السكنية والبنية التحتية خلال الفترة الأخيرة.

من هو صادق الصباح؟

يعد صادق الصباح من أبرز منتجي الدراما العربية، وقدم عشرات الأعمال التلفزيونية الناجحة في لبنان ومصر ودول الخليج. وينحدر من مدينة النبطية جنوب لبنان، وينتمي إلى عائلة لبنانية معروفة في المجالين السياسي والاجتماعي.