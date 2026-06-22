لم يتمالك الفنان المصري فادي خفاجة مشاعره واكتسحه البكاء، وهو يوجه نداء استغاثة مؤثراً ومفاجئاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دخل والده في أزمة صحية خطيرة وصفها بأنها «قاتلة»، مؤكداً بنبرة حزينة أنه استنفد كل محاولاته الشخصية للحصول على المساعدة الطبية دون جدوى.

وظهر خفاجة في مقطع فيديو بملامح منهكة نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «فيسبوك»، متحدثاً بحزن بالغ وألم شديد عن تدهور الحالة الصحية لوالده الذي يرقد حالياً داخل المنزل، مؤكداً أنه يحتاج إلى نقل عاجل وفوري إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة التي تفوق قدرات المنزل.

وقال الفنان فادي خفاجة: «أنا مواطن مصري غلبان، كل رزقي في الدنيا أبويا وأمي.. وأتمنى أشوفهم بخير دائمًا»، قبل أن يكشف للجمهور أن والده يمر بظروف صحية حرجة للغاية وباتت تهدد حياته بشكل مباشر في كل لحظة تمر. وأوضح في استغاثته أنه تحرك في كل الاتجاهات وتواصل مع عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين من أجل التدخل والمساعدة، وفي مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، إضافة إلى معارف ومسؤولين آخرين، لكنه لم يتلقَّ أي استجابة عملية أو تحرك فعلي على أرض الواقع حتى الآن، على حد قوله.

وأضاف فادي في رسالته التي هزت السوشيال ميديا: «والدي بيموت.. وأنا مش هسيبه مهما كان»، مطالباً الجهات الحكومية والمختصة بالتدخل السريع لإنقاذ حياة والده ونقله إلى المستشفى قبل فوات الأوان.

وأثارت هذه الاستغاثة العاجلة موجة واسعة وجارفة من التعاطف الإنساني عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول آلاف المستخدمين مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر صفحاتهم، مطالبين سرعة استجابة النقابة لهذه الحالة الإنسانية الصعبة التي كشف عنها الفنان.

ويأتي ظهور فادي خفاجة الصادم في هذه الأزمة الصحية بعد فترة قصيرة جداً من خروجه من واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل في الوسط الفني، إذ حصل أخيرا على حكم قضائي بالبراءة في قضية السب والقذف التي كانت قد رفعتها ضده الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، لينتقل الفنان الشاب اليوم من صراعات أروقة المحاكم وأزمات الوسط الفني، إلى معركة أخرى حاسمة وأكثر قسوة، عنوانها الوحيد هو محاولة إنقاذ حياة والده من أزمة صحية تهدد بقاءه.