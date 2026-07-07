طالب أهالي حي النعمان بمخطط الرونة في محافظة خميس مشيط، بلدية المحافظة بالاستفادة من المساحة الواسعة المجاورة للحي وتحويلها إلى ممشى رياضي وحديقة عامة، بما يوفر متنفسًا مناسبًا للأسر والسكان ويعزز جودة الحياة داخل الحي.

وأوضح محمد بن عبدالله آل مسفر، أن الحي يشهد تزايدًا في عدد السكان، في حين يفتقر إلى المرافق الترفيهية والرياضية التي تلبي احتياجاتهم، مؤكدًا أن إنشاء ممشى وحديقة سيشجع الأهالي على ممارسة رياضة المشي والأنشطة البدنية، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويسهم في الحد من الأمراض الناتجة عن قلة الحركة.

وأشار صالح يحيى العمري إلى أن وجود حديقة ومسطحات خضراء سيهيئ بيئة آمنة ومناسبة للعائلات والأطفال لقضاء أوقاتهم، كما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

من جانبه، أكد عبدالله بن حسن آل سحاق، أن المشروع يتماشى مع مستهدفات جودة الحياة وتعزيز الصحة المجتمعية، معربًا عن أمل الأهالي في أن تنظر الجهات المختصة في مطلبهم وتستثمر هذه المساحة بما يخدم سكان الحي والأحياء المجاورة.

وأضاف مبارك بن سعيد الشهراني، أن تطوير الموقع وتحويله إلى مرفق عام سيحد من انتشار الحشرات والزواحف والثعابين، التي تتخذ من المكان مأوى لها، كما سيقضي على الروائح غير المرغوبة، الناتجة عن تراكم المخلفات، وهو ما يشكل مصدر قلق للسكان المجاورين.