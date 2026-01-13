تُعد حديقة الجبل التي افتتحت في 2023، ضمن مشروعات تطوير المنتزهات والوجهات العامة بالمدينة المنورة؛ إحدى أبرز الوجهات الحديثة بالمدينة، لتمتعها بموقع إستراتيجي في الجهة الشرقية من مخطط الملك فهد، وامتدادها على مساحة تتجاوز 335 ألف متر مربع، ما جعلها متنفساً رئيسياً لسكان الأحياء المجاورة ووجهة يومية لممارسي المشي والتنزه، إضافة إلى ارتباطها بشبكة من الطرق الحيوية، خصوصاً أنها تضم مسارات واسعة للمشاة والدراجات، كما تنفرد بكونها الأولى من نوعها في المدينة المنورة التي تعتمد على تقنيات إضاءة حديثة دون أعمدة تقليدية، وذلك في إطار تعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

إلا أن ذلك الجمال بدأ يتشوه، حتى أن زوّار الحديقة باتوا يتضايقون مما باتت عليه أوضاعها، إذ يقول محمد الحربي: الموقع الوحيد لدورات المياه داخل الحديقة موقع واحد، وللأسف هو تحت الصيانة ومضى عليه وقت من الزمن؛ ولهذا نتمنى من الجهة المسؤولة أن توفر دورات مياه داخل الحديقة حتى ننعم بجمالها، فالحديقة تعد من الوجهات الجميلة والمقصودة من الأهالي، إلا أن غياب هذه الخدمة الأساسية يسبب إزعاجاً كبيراً، لا سيما للنساء وكبار السن والأطفال.

من جانبه، أعرب عبدالله الجهني لـ«عكاظ»، عن استغرابه من عدم توفر دورات مياه في حديقة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن هذا النقص يؤثر سلباً على ارتياد المتنزهين ومحبي المشي، خصوصاً في ظل اتساع مساحة الحديقة وكثرة مرتاديها من سكان شرق المدينة، مما يزيد من الحاجة إلى توفير مرافق خدمية مناسبة.

وأضاف آخرون، منهم هادي الجهني ومحمد الشايع وإبراهيم الحربي، أن غياب دورات المياه أسهم في ظهور تصرفات غير حضارية من بعض الزوّار، خصوصاً من الأطفال، إذ يضطر البعض إلى التوجه إلى أماكن منعزلة داخل الحديقة لقضاء حاجته، وهو ما لا ينسجم مع طبيعة الموقع كمتنزه عائلي تقضي فيه الأسر أوقاتاً طويلة، ويؤثر على نظافة المكان وراحة مرتاديه.