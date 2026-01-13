جدّد مواطنون بمنطقة عسير، مطالبهم بازدواجية طريق كوبري النعمان في خميس مشيط، باعتباره الطريق الحيوي الرابط بين طريق الملك خالد الرئيسي ومخططات الرصراص وقاعدة الملك خالد الجوية، إذ يشهد يومياً ازدحاماً مرورياً، فيما تعتبر ازدواجيته ضرورية.

وقال محمد عبدان وسعيد مهدي وناصر الشهراني، لـ«عكاظ»، إن مطالبهم لها سنوات، مع استمرار الزحام المروري الذي يشهده الطريق يومياً، فالمعاناة مستمرة في طريق الكوبري الضيق الذي يشهد زحاماً في حركة السير مع وقوع حوادث مرورية، وتصاعدت عدة مطالبات لازدواجيته ولم ترَ النور حتى اللحظة.

وأضافوا: طريق الكوبري الضيّق بات حديث المجالس نتيجة خطورته وما يشهده من عبور مئات المركبات يومياً، إذ يتوسط امتداد طريق مزدوج وآخر متسع، وكل الأمل في الجهة المختصة سرعة ازدواجيته، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتسهيلاً لحركة المرور.