يواجه ثنائي فريق الاتحاد ماريو ميتاي وسعد آل الموسى خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مواجهة الأهلي (السبت) القادم، الساعة 8:30 مساء في «ديربي جدة» ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة العميد عقب لقاء الأهلي أمام فريق الرياض، (الجمعة) 21 نوفمبر الجاري، في الجولة التاسعة في الدوري.

وكان الفريق الاتحادي نجح في تحقيق التعادل الإيجابي أمام فريق الخليج 4/4 في الجولة الماضية،ويحتل العميد المركز الثامن في سلم ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 11 نقطة.