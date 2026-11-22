أسدل القضاء الأمريكي الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في ولاية فلوريدا، بعدما أصدر حكما بالإعدام بحق جراح تجميل سابق، أُدين بقتل محامٍ على خلفية خلاف قضائي استمر لسنوات، في جريمة أحاطت بها تفاصيل لافتة، من اختفاء الضحية إلى نقل جثمانه ومحاولة مواصلة المتهم حياته بصورة طبيعية بعد الواقعة.

وقضت محكمة في مقاطعة بينيلاس بولاية فلوريدا، بإعدام توماش كوسوفسكي، البالغ من العمر 47 عاما، بعد إدانته بقتل المحامي ستيفن كوتسي عمدا عام 2023.

وشهدت المحاكمة تطورا غير معتاد، بعدما قرر كوسوفسكي الاستغناء عن محاميه وتولي الدفاع عن نفسه، كما تنازل عن حقه في المحاكمة أمام هيئة محلفين، تاركا للقاضي وحده مهمة الفصل في القضية وإصدار الحكم، وفقا لشبكة «سي إن إن».

وخلال جلسة النطق بالحكم، أعلن القاضي جوزيف بولون قراره، مؤكدا أن المحكمة خلصت إلى أن المتهم يستحق عقوبة الإعدام بموجب قوانين ولاية فلوريدا، بعد إدانته بقتل كوتسي.

وكان كوسوفسكي قد أقال المحامين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عنه قبل بدء المحاكمة بأسابيع، ورفض الاستعانة بشهود للدفاع، مكتفيا بمرافعة ختامية استمرت نحو 20 دقيقة، شكك خلالها في قدرة الادعاء على إثبات جريمة القتل من الدرجة الأولى، مشيرا إلى عدم العثور على جثة الضحية أو وجود شهادة وفاة.

كما تقدم بطلب لتنحي القاضي مع بداية الجلسة، ما استدعى تعليقها مؤقتا لمراجعة الطلب، قبل استئناف الإجراءات.

وخلال مرحلة تحديد العقوبة، امتنع المتهم عن تقديم أي دفوع أو أدلة تتعلق بتخفيف الحكم، الأمر الذي دفع القاضي إلى تعيين محامٍ مستقل لعرض الظروف التي قد تدعم استبدال الإعدام بالسجن المؤبد.

وتضمنت مرافعة المحامي الحديث عن نشأة كوسوفسكي بعد هجرته من بولندا إلى الولايات المتحدة مع والديه، إلى جانب خلفيته الطبية ودراسته في جامعات مرموقة، وإمكانية الاستفادة من خبرته المهنية داخل السجن.

لكن القاضي رأى أن ظروف التشديد في القضية تفوق عوامل التخفيف، مشيرا إلى أن الجريمة نُفذت بأسلوب بارد ومدروس، مع سبق الإصرار والترصد.

خلاف قضائي تحول إلى دافع للجريمة

وبحسب ما عرضه الادعاء العام، تعود جذور الخلاف بين كوسوفسكي والمحامي كوتسي إلى نزاع قضائي بدأ عام 2019، عندما رفع الجراح دعوى ضد زملاء سابقين له بسبب خلافات تتعلق بالفواتير.

وفي عام 2022، قرر كوسوفسكي تمثيل نفسه قانونيا، ما وضعه في مواجهة مباشرة مع المحامين الذين كانوا يمثلون الطرف الآخر، ومن بينهم ستيفن كوتسي. ومع استمرار النزاع، تصاعدت عدائيته تجاه المحامي، وفقا لما توصلت إليه التحقيقات.

وأظهرت الأدلة أن كوسوفسكي بحث عن كوتسي عبر الإنترنت، وتوجه بسيارته إلى منزله، كما راقب مقر شركته عدة مرات قبل وقوع الجريمة. ووصف المدعي المساعد ناثان فوندرهايد الضحية خلال مرافعته بأنه تحول إلى هوس بالنسبة للمتهم.

اختفاء المحامي داخل مكتبه

وفي صباح الثلاثاء 21 مارس 2023، توجه كوتسي إلى دورة المياه الواقعة في نهاية الممر بمقر عمله، تاركا خلفه مسودة بريد إلكتروني مفتوحة وموسيقى تعمل عبر هاتفه، لكنه لم يعد إلى مكتبه مرة أخرى.

ووفقا لرواية الادعاء، كان كوسوفسكي ينتظر المحامي داخل دورة المياه، حيث قتله، قبل نقل جثمانه خارج المبنى باستخدام عربة.

وسجلت كاميرات المراقبة دخول رجل إلى المبنى، ثم خروجه بعد ساعات مرتديا ملابس مختلفة، وهو يدفع عربة باتجاه موقف السيارات.

واللافت أن المتهم انضم، بعد وقت قصير من إخراج الجثمان، إلى جلسة محكمة افتراضية عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، من موقف سيارات الشركة نفسه، وطلب فرض عقوبات على كوتسي وإبعاده عن القضية، مستغلا عدم ظهوره في الجلسة.

وأثار غياب المحامي شكوك زملائه، الذين بدأوا البحث عنه قبل الإبلاغ عن اختفائه.

تحركات المتهم بعد الجريمة

وتتبعت التحقيقات تحركات كوسوفسكي عقب مغادرته مقر الشركة، إذ توقف عند منزله المطل على الواجهة المائية، قبل أن يتوجه إلى طريق ناءٍ يبعد نحو أربع ساعات بالسيارة، حيث تخلص من الجثمان داخل حاوية نفايات.

وبعد ذلك، واصل طريقه إلى مدينة ميامي، حيث أجرى عمليات جراحية كانت مقررة في اليوم التالي.

ولم تتمكن الشرطة من العثور على الجثمان، بعدما نُقلت محتويات الحاوية إلى أحد مكبات النفايات قبل وصول المحققين.

وبعد أربعة أيام من الجريمة، ألقت السلطات القبض على كوسوفسكي، الذي كان قد أصبح المشتبه به الرئيسي بسبب الخلاف المعروف بينه وبين الضحية، وفق إفادات زوج كوتسي وزملائه.

وعثرت السلطات بحوزته على نحو 300 ألف دولار نقدا وجواز سفر، إضافة إلى حقيبة وصفتها التحقيقات بأنها «حقيبة قتل»، داخل صندوق سيارته.

كما عرضت المحكمة تسجيلا مصورا لعملية اعتقاله، ظهر فيه جالسا في المقعد الخلفي لسيارة الشرطة، وهو ينقل يديه المقيدتين من خلف ظهره إلى الأمام أسفل قدميه، قبل أن يظهر وهو يمص أصابعه واحدا تلو الآخر، فيما بدت على جسده كدمات وسحجات.

وكانت الأدلة الجنائية حاسمة في القضية، إذ أكدت فحوص الحمض النووي وجود آثار دماء تعود إلى المحامي ستيفن كوتسي داخل صندوق شاحنة صغيرة يملكها المتهم، وعلى سترة واقية عُثر عليها داخل صندوق سيارته الثانية.

وبهذه الأدلة، انتهت المحاكمة إلى إدانة الجراح السابق بقتل المحامي، وصدور حكم الإعدام بحقه، رغم استمرار غياب الجثمان وعدم العثور عليه حتى الآن.