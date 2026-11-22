تحولت أروقة وزارة العدل والغرفة التجارية، قبيل انطلاق المناسبة، إلى خلية نحل، مع تواصل الاستعدادات والترتيبات التنظيمية لاستقبال الضيوف والمشاركين، ووضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل لقاء وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ظهر اليوم (الأحد)، عدداً من رجال وسيدات الأعمال، في لقاء تستضيفه غرفة الرياض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لمناقشة مستجدات تطوير المنظومة العدلية وانعكاساتها على قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية. بما يضمن ظهور اللقاء بالصورة التي تليق بأهميته.

وشهدت الساعات التي سبقت المناسبة حراكاً مكثفاً من منسوبي الجهتين، تنوع بين تنسيق الاستقبال، وتجهيز مواقع الضيافة، ومتابعة الجوانب التنظيمية واللوجستية، وسط حرص على أدق التفاصيل.

وبرز ضمن المشاركين في أعمال التحضير والترتيب فهد الشهري ونادر البقمي وعبدالعزيز الحربي من وزارة العدل وسعود بن جليغم مدير العلاقات العامة والمراسم بغرفة الرياض وفريق العمل معه، إلى جانب عدد من فرق العمل التي واصلت جهودها حتى اللحظات الأخيرة، إيذاناً بانطلاق المناسبة ويدير اللقاء الإعلامي عبدالله الغنمي.