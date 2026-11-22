نجا 146 شخصًا، من ركاب وأفراد طاقم طائرة تابعة لشركة «إير نيوجيني»، إثر هبوط اضطراري في جنوب الفلبين، عقب صدور تحذير من احتمال اندلاع حريق في أحد المحركات، دون وقوع إصابات.

وأعلنت سلطات الطيران الفلبينية أن طائرة من طراز بوينغ 767-383ER، كانت تشغّل الرحلة PX19 من هونغ كونغ إلى بورت مورسبي، عاصمة بابوا غينيا الجديدة، هبطت بسلام في مطار دافاو الدولي، نحو الساعة 12:08 بعد منتصف ليل السبت 21 نوفمبر، بعد تحويل مسارها إثر صدور الإنذار.

وكان على متن الطائرة 137 راكبًا و9 أفراد من الطاقم، وأكدت السلطات سلامة جميع الموجودين على متنها، فيما جرى إخلاؤهم باستخدام زلاقات الطوارئ، في إجراء احترازي أعقب الهبوط، وسط انتشار فرق الإنقاذ والإطفاء بمحيط الطائرة.

وأفاد مسؤولو الطيران بأن مؤشرات قمرة القيادة أظهرت احتمال وجود شرر أو نشوب حريق في المحرك الأيمن، ما دفع الطيارين إلى اتباع إجراءات السلامة، وإيقاف المحرك المتأثر، وطلب الهبوط الاضطراري في مطار دافاو، دون أن يعني ذلك التأكد من اندلاع حريق فعلي.

ويُعد تحويل مسار الطائرة إلى أقرب مطار مناسب في مثل هذه الحالات إجراءً احترازيًا يهدف إلى تقليل المخاطر، إذ يتعامل الطاقم مع مؤشرات التحذير باعتبارها دليلًا محتملًا على وجود خلل خطير، حتى قبل التأكد من طبيعة المشكلة، فيما تتيح إجراءات الإخلاء السريع التعامل مع أي مخاطر محتملة عقب الهبوط.

وأغلقت السلطات مطار دافاو مؤقتًا لإفساح المجال أمام فرق الطوارئ، وإجراء فحوصات السلامة على المدرج، ما تسبب في إلغاء رحلتين داخليتين قادمتين من العاصمة مانيلا، قبل استئناف حركة الطيران في وقت لاحق، عقب انتهاء الإجراءات.

ونقلت التقارير عن شركة «إير نيوجيني» قولها إن طاقم الطائرة اتبع الإجراءات المعتمدة وأمّن المحرك المتأثر، فيما قدمت الشركة المساعدة للركاب، بما في ذلك ترتيب إقامتهم في مدينة دافاو، والعمل على استكمال رحلتهم إلى وجهتهم النهائية.

وأرسلت هيئة الطيران المدني الفلبينية محققًا مختصًا في حوادث الطيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد أسباب