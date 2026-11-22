قد تتحول المجاملات أحيانًا إلى مواقف غير متوقعة، وهذا ما حدث بين النجم الأمريكي روبرت دي نيرو والممثلة جينيفر لورانس، بعدما اعتقدت الأخيرة أنه لا يشعر بالارتياح خلال عشاء بروفة زفافها، فقررت التدخل بنفسها وطلبت منه المغادرة، في واقعة استعادها دي نيرو مؤخرًا بروح من الدعابة.

اختبار كشف الكذب يكشف التفاصيل

وخلال مقابلة مع مجلة «فانيتي فير»، شارك فيها أريانا غراندي وبن ستيلر، ضمن الترويج لفيلمهم الجديد «Focker-In-Law»، استعاد دي نيرو تفاصيل الموقف أثناء خضوعه لاختبار جهاز كشف الكذب.

وطرحت غراندي عليه سؤالًا بشأن تصريح سابق لممثلة شهيرة طلبت منه مغادرة عشاء بروفة زفافها، بعدما شعرت بأنه لا يستمتع بالأجواء، ليؤكد صحة الواقعة، قبل أن يعلق مازحًا متسائلًا عما إذا كان يبدو دائمًا بوجه عابس.

وأوضح دي نيرو أنه لم يكن منزعجًا في تلك الأمسية، بل كان يقضي وقتًا جيدًا، لكنه لم يكن يعرف معظم الحاضرين، باعتبار أن المناسبة تخص العروسين. كما أشار إلى أن الحفل أقيم في قصر بمنطقة أبر إيست سايد في نيويورك، جرى تحويله إلى متحف.

وأعرب عن تقديره لاهتمام لورانس براحة ضيوفها، مؤكدًا أنها ربما أساءت فهم تعبيرات وجهه، رغم أنه لم يكن يشعر بالضيق أو الرغبة في مغادرة المكان. وأظهر اختبار جهاز كشف الكذب صدق إجابته، وفق ما ورد خلال المقابلة.

جينيفر لورانس تروي سبب طلبها مغادرته

وتعود الواقعة إلى عام 2019، عندما احتفلت لورانس بزفافها من تاجر الأعمال الفنية كوك ماروني، في حفل حضره عدد من نجوم هوليوود.

وسبق أن كشفت الممثلة عن تفاصيل الموقف خلال مقابلة مع شبكة «E! News»، على هامش حفل غولدن غلوب عام 2024، موضحة أن تنظيم حفل الزفاف كان مرهقًا بالنسبة إليها، بسبب انشغالها المستمر براحة المدعوين وخشيتها من شعور أي منهم بالبرد أو الملل.

وعن دي نيرو تحديدًا، قالت إنها لاحظته يتجول بمفرده دون أن يعرف كثيرًا من الحاضرين، فاعتقدت أنه لا يشعر بالراحة، وذهبت إليه وهمست طالبةً منه العودة إلى المنزل.

وأضافت أنه كان مهذبًا للغاية، وتحدث مع والدها، لكنها أصرت على طلبها وكررت عليه المغادرة، مشيرة إلى أن ذلك جعلها تشعر براحة أكبر، في موقف يعكس حرصها على ضيوفها، وإن كان دي نيرو لم يكن بحاجة فعلية إلى تلك المجاملة.