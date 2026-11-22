دفعت فضيحة الغش باستخدام التقنيات الحديثة في الاختبارات الوطنية للقبول الجامعي بكوريا الجنوبية وزير التعليم تشوي كيو جين إلى تقديم استقالته، بعدما واجهت الوزارة انتقادات بشأن ضعف استعداداتها لمواجهة أساليب الغش المستحدثة، رغم التدابير الأمنية التي سبقت الامتحانات.

وتفجرت القضية عقب اعتراف متصدر اختبار تأهيل محاسبي الضرائب باستخدام كاميرا دقيقة وهاتف ذكي للحصول على نتيجة شبه كاملة، ما أثار مخاوف من انتقال الغش إلى وسائل أكثر تطورًا، قبيل امتحان القبول الجامعي المعروف باسم «سونانغ».

ويُعد الاختبار، الذي يمتد لنحو تسع ساعات، محطة حاسمة في مسار الطلاب نحو الجامعات المرموقة والوظائف ذات الدخل المرتفع، في ظل المنافسة الأكاديمية والمهنية الشديدة في البلاد.

وأثارت الواقعة تحركات عاجلة من السلطات، شملت حجب شبكات الواي فاي وتشديد إجراءات التفتيش، بما في ذلك فحص أزرار الملابس تحسبًا لإخفاء كاميرات صغيرة. ومع ذلك، تعرض الوزير لانتقادات بعد إجابته عن سؤال برلماني بشأن قدرة السلطات على منع الغش، إذ قال إنه غير واثق من ذلك بسبب تقدمه في السن.

وعقب انتهاء الامتحانات، أعلن تشوي استقالته عبر منصة «إكس»، مؤكدًا تحمله المسؤولية عن عدم الاستعداد الكافي، رغم عدم وقوع حوادث كبرى خلال الاختبارات. وأكد المكتب الرئاسي قبول الرئيس لي جاي ميونغ الاستقالة.

وفي سياق متصل، رصد المسؤولون 111 مخالفة تتعلق باستخدام أجهزة إلكترونية خلال امتحانات الخميس، وكُشف عن نصفها تقريبًا عبر ثلاثة تنبيهات حكومية استهدفت الهواتف الذكية التي لم يسلمها الطلاب وفق التعليمات.