تحولت ساعات العمل داخل أحد مصانع الحلويات في إندونيسيا إلى مأساة، بعدما اندلعت النيران في المبنى، مخلفةً قتلى ومصابين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار البحث عن عشرات العمال المفقودين.

وأعلنت السلطات الإندونيسية مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، فيما لا يزال مصير 36 عاملاً مجهولاً، عقب الحريق الذي اندلع بعد ظهر السبت في مصنع «فونوسا أغونغ موليا»، بمنطقة سيرانغ، الواقعة على بُعد نحو 50 كيلومتراً من العاصمة جاكرتا.

وذكرت هيئة البحث والإنقاذ المحلية أن 15 شخصاً تمكنوا من النجاة من الحريق، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات التمشيط داخل أجزاء المصنع المتضررة، بحثاً عن العمال الذين يُعتقد أنهم عالقون في المبنى.

وأوضح رزقي دويانتو، المسؤول في الهيئة، أن استمرار اشتعال النيران في بعض أجزاء المصنع، الأحد، أعاق جهود الوصول إلى المفقودين، مؤكداً أن فرق الإنقاذ تواصل عملها مع مراعاة سلامة العناصر المشاركة في العمليات.

وفي الوقت نفسه، تواصل فرق الإطفاء أعمال التبريد والسيطرة على بؤر النيران التي لا تزال مشتعلة في أجزاء من المنشأة، فيما لم تحدد السلطات حتى الآن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.