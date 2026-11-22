أظهرت نشرة إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الصادرات الزراعية السعودية بنسبة 21.5%، لتبلغ 614 ألف طن، شكّلت الفواكه والثمار الصالحة للأكل منها 69.3%، بينما ارتفعت واردات المحاصيل الزراعية بنسبة 7.7% مقارنة بعام 2024م، لتبلغ 20.2 مليون طن، شكّلت الحبوب منها 74.2%.

إنتاج التمور يتجاوز مليوني طن



وبحسب النشرة، ارتفع إجمالي كمية إنتاج التمور في السعودية خلال عام 2025م بنسبة 7.6% مقارنة بعام 2024م، ليتجاوز مليوني طن، في حين بلغ عدد أشجار النخيل 37.9 مليون نخلة، منها 34.7 مليون نخلة مثمرة. وبينت نتائج النشرة أن صنف الخلاص تصدّر أصناف التمور في عدد أشجار النخيل وكمية الإنتاج، إذ بلغ عدد 11.1 مليون نخلة، منها 10.2 ملايين نخلة مثمرة، فيما بلغت كمية إنتاجه 654.8 ألف طن. وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي كمية إنتاج الحبوب بلغ نحو 1.5 مليون طن لعام 2025م، وشكّل القمح منها 65.8%، بكمية بلغت 965.7 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 18.6% مقارنة بعام 2024م.

البطاطس تتصدر كمية الإنتاج



وأظهرت النتائج أن المساحة المزروعة بالخضروات المكشوفة بلغت 94.4 ألف هكتار، بكمية إنتاج وصلت إلى نحو 2.9 مليون طن، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2024م. وتصدّر البطاطس المحاصيل في كمية الإنتاج بنحو 653 ألف طن، يليه البطيخ بكمية إنتاج بلغت نحو 633 ألف طن. وأفادت نتائج النشرة أن كمية الإنتاج من الخضروات المحمية بلغت نحو 828 ألف طن لعام 2025م، بارتفاع نسبته 3.8% مقارنة بعام 2024م، فيما بلغت المساحة المزروعة بها نحو 8 آلاف هكتار، وتجاوز عدد البيوت المحمية المزروعة بالخضروات 122.2 ألف بيت محمي، وتصدّر محصول الطماطم المحاصيل في كمية الإنتاج بنحو 343.4 ألف طن، يليه الخيار بكمية إنتاج بلغت 240.9 ألف طن.

44.8 مليون شجرة



وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد الأشجار الدائمة (عدا أشجار النخيل) بلغ نحو 44.8 مليون شجرة، شكّلت الأشجار المثمرة منها 82.2%، فيما تجاوز إجمالي إنتاجها مليون طن، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.7% مقارنة بعام 2024م. وجاءت أشجار الزيتون في المرتبة الأولى بين الأشجار الدائمة، بنحو 22.1 مليون شجرة، منها 18.5 مليون شجرة مثمرة، وبكمية إنتاج بلغت 361 ألف طن، تلتها أشجار العنب بنحو 7.5 ملايين شجرة، منها 6.5 ملايين شجرة مثمرة، وبكمية إنتاج بلغت 129.4 ألف طن.

22.7 ألف هكتار مساحة الزراعة العضوية



وأفادت النشرة أن مساحة الزراعة العضوية والمساحات تحت التحول في المملكة بلغت 22.7 ألف هكتار، استحوذت الأشجار الدائمة (عدا أشجار النخيل) على 53.5% منها، بمساحة بلغت نحو 12.2 ألف هكتار، تلتها أشجار النخيل بمساحة بلغت نحو 5.9 آلاف هكتار، فيما بلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية وتحت التحول 87 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.5% مقارنة بعام 2024م. يُذكر أن نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2025م توفر بيانات عن المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية وكميات إنتاجها، والزراعة العضوية، والتمويل الزراعي والائتمان المصرفي وتستند إلى نتائج المسح الزراعي لعام 2025م، وبيانات السجلات الإدارية لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، والبنك المركزي السعودي.