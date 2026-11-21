كشفت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) عن ارتفاع حالات دخول المستشفيات بشكل طارئ بسبب الارتفاع الخطير في ضغط الدم بنسبة 77% خلال ست سنوات، في تطور أثار مخاوف الأوساط الطبية، خاصة أن المرض يُعرف باسم «القاتل الصامت» لعدم ظهور أعراض واضحة على المصابين به في كثير من الأحيان، رغم ارتباطه بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأظهرت تحليلات هيئة الخدمات الصحية البريطانية ارتفاع حالات الدخول الطارئ إلى المستشفيات بسبب ارتفاع ضغط الدم من 24 ألفاً و481 حالة خلال العام المالي 2019 / 2020، قبل جائحة كورونا، إلى 43 ألفاً و306 حالات خلال عام 2025 / 2026.

وحذرت القيادات الصحية من أن أعداداً متزايدة من الأشخاص قد لا يكتشفون إصابتهم بارتفاع ضغط الدم إلا بعد تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة تهدد حياتهم.

وقالت مديرة أمراض القلب والأوعية الدموية بهيئة الخدمات الصحية البريطانية، هيلين ويليامز، إن الزيادة في أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة بسبب ارتفاع ضغط الدم تثير القلق، موضحة أن المرض يمثل عامل خطر رئيسياً للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى المزمنة، رغم إمكانية اكتشافه وعلاجه مبكراً في كثير من الحالات.

أسباب ارتفاع حالات الإصابة بضغط الدم

ويرجح خبراء أن تكون الزيادة مرتبطة بمجموعة من العوامل، من بينها عدم اكتشاف حالات الإصابة خلال جائحة كورونا، وصعوبة الحصول على مواعيد للكشف لدى أطباء الرعاية الأولية، إلى جانب ارتفاع معدلات السمنة بين فئات الشباب.

وتشير أبحاث حديثة إلى أن نحو 25 مليون شخص في بريطانيا يعانون ارتفاع ضغط الدم، بما يمثل 37% من إجمالي البالغين، بينما لا يعلم نحو نصف المصابين بإصابتهم بالمرض.

ورغم أن ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعاً بين الرجال مقارنة بالنساء، كشفت البيانات الجديدة عن تسجيل حالات رعاية بالمستشفيات مرتبطة بتشخيص ارتفاع ضغط الدم لدى النساء تزيد بنحو الثلث على الحالات المسجلة لدى الرجال، وهو ما قد يرتبط بمفاهيم طبية قديمة تقلل من تقدير مخاطر أمراض القلب والسكتات الدماغية لدى النساء.

أعراض تستدعي التوجه إلى الطوارئ

وتُصنف قراءات ضغط الدم التي تبلغ 180 / 120 ملليمتراً زئبقياً أو أكثر ضمن القراءات شديدة الارتفاع، وقد تشير إلى حالة طارئة عندما تصاحبها علامات تدل على حدوث تلف حاد في أحد أعضاء الجسم.

ومن أبرز العلامات التحذيرية التي تستدعي التقييم الطبي العاجل:

ألم أو ضيق الصدر: قد يشير إلى الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية أو حدوث تمزق في الشريان الرئيسي.

ضيق التنفس: قد يكون علامة على فشل القلب الحاد أو تجمع السوائل في الرئتين.

اضطرابات الجهاز العصبي: مثل الارتباك المفاجئ والصداع الشديد والدوخة والتنميل والضعف أو صعوبة الكلام، وقد تشير إلى سكتة دماغية أو تورم بالمخ.

تغيرات الرؤية: مثل التشوش المفاجئ أو ازدواجية الرؤية، نتيجة احتمال تضرر الأوعية الدموية الموجودة خلف العين.

وفي حالات الطوارئ الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، يعمل الأطباء على خفضه بصورة تدريجية وآمنة، لأن الانخفاض السريع قد يؤدي إلى تقليل تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.

فحوصات مجانية للكشف المبكر عن المرض

وفي إطار جهودها لمواجهة الأزمة، تعمل هيئة الخدمات الصحية البريطانية على اكتشاف المصابين بارتفاع ضغط الدم مبكراً، وتوفير الأدوية اللازمة عند الحاجة، إلى جانب مساعدتهم على إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة.

وتوصي الإرشادات الصحية البريطانية بإجراء تقييم طبي متخصص في اليوم نفسه عندما تصل قراءة ضغط الدم إلى 180 / 120 أو أكثر، بالتزامن مع علامات تلف العين أو أعراض خطيرة، مثل الارتباك الجديد أو ألم الصدر أو فشل القلب أو إصابة الكلى الحادة.

وتؤكد الإرشادات أن ارتفاع قراءة ضغط الدم وحده لا يعني بالضرورة ضرورة دخول المستشفى، إذ يعتمد القرار على الحالة الصحية والأعراض المصاحبة ومدى وجود تلف في الأعضاء الحيوية.

