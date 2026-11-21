قد تلعب العادات اليومية دوراً أكبر مما يتوقعه كثيرون في تحفيز نوبات الصداع النصفي، إذ لا تقتصر العوامل المسببة لهذه النوبات على الضغوط النفسية أو قلة النوم فقط، بل تمتد إلى اضطراب مواعيد النوم، وتخطي الوجبات، وعدم شرب كميات كافية من المياه، فضلاً عن التعرض المستمر للضوضاء والأضواء الساطعة والروائح القوية.

وبحسب موقع «HindustanTimes»، أوضح استشاري طب الأعصاب بمستشفى «ستيرلينج» في مدينة راجكوت الهندية، الدكتور ميتول كاسوندرا، أن التغيرات البسيطة في الروتين اليومي والبيئة المحيطة قد تؤدي إلى تحفيز نوبات الصداع النصفي لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به.

وأشار إلى أن الدماغ يتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات في مواعيد الأنشطة اليومية، والمثيرات البصرية والسمعية، والظروف البيئية المحيطة، وهو ما يجعل بعض العادات التي تبدو غير ضارة سبباً محتملاً في تكرار نوبات الصداع.

اضطراب مواعيد النوم يزيد احتمالات الإصابة بالصداع النصفي

ويُعد النوم من أهم العوامل المؤثرة في معدل تكرار نوبات الصداع النصفي، إذ يمكن أن يؤدي النوم لساعات أقل أو أكثر من المعتاد، أو تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ باستمرار، إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم وزيادة احتمالات حدوث النوبات.

ويكون الأشخاص الذين يسهرون لساعات متأخرة، أو يعملون في نوبات ليلية، أو لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم بانتظام، أكثر عرضة للتأثر بهذه العوامل.

ونصح طبيب الأعصاب بالحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يومياً، بما في ذلك أيام العطلات، موضحاً أن انتظام مواعيد النوم يساعد على ضبط الساعة الداخلية للجسم وتقليل احتمالات التعرض لنوبات الصداع النصفي.

الضوضاء والأضواء الساطعة من المحفزات التي يغفل عنها كثيرون

ولا تقتصر محفزات الصداع النصفي على العادات المرتبطة بالنوم والتغذية، بل تشمل أيضاً التعرض المفرط للمؤثرات الحسية، مثل الأصوات المرتفعة والإضاءة القوية والروائح النفاذة.

وأوضح كاسوندرا أن الأشخاص المعرضين للإصابة بالصداع النصفي ينبغي لهم الانتباه إلى البيئة المحيطة، من خلال الحصول على فترات راحة منتظمة بعيداً عن الشاشات، وخفض مستوى صوت سماعات الرأس، وتقليل التعرض للأماكن شديدة الضوضاء أو الإضاءة والروائح القوية.

التوتر والضغوط النفسية قد يحفزان نوبات الصداع

ويُعد التوتر أحد العوامل المعروفة المرتبطة بالصداع النصفي، إذ يمكن أن تسهم ضغوط العمل والمشكلات العاطفية وساعات العمل الطويلة وعدم الحصول على فترات كافية من الراحة في التأثير على الجهاز العصبي وزيادة احتمالات حدوث النوبات.

ومن المثير للاهتمام أن الصداع النصفي لا يحدث بالضرورة أثناء التعرض للضغوط النفسية، إذ يعاني بعض الأشخاص نوبات الصداع بعد انخفاض مستويات التوتر بشكل مفاجئ، خاصة عقب فترات طويلة من الإجهاد والعمل المكثف.

وأكد الطبيب أن إدارة الضغوط النفسية تمثل جزءاً مهماً من التعامل مع الصداع النصفي، مشيراً إلى أن ممارسة تقنيات الاسترخاء، والنشاط البدني المنتظم، وتخصيص وقت كافٍ للراحة، قد تساعد في السيطرة على التوتر وتقليل تكرار النوبات.

تخطي الوجبات وقلة شرب المياه قد يزيدان نوبات الصداع

وإلى جانب اضطرابات النوم والتوتر، تلعب العادات الغذائية وسلوكيات شرب السوائل دوراً في التأثير على معدل تكرار نوبات الصداع النصفي.

ونصح كاسوندرا الأشخاص الذين يعانون نوبات متكررة بتجنب تخطي الوجبات، والحرص على شرب كميات كافية من المياه، ومراقبة استهلاك الكافيين، موضحاً أن الانتظام في العادات اليومية قد يساعد على الحد من المحفزات المرتبطة بالصداع.

متى يجب استشارة الطبيب؟

وشدد طبيب الأعصاب على أهمية تحديد العوامل الشخصية التي تحفز نوبات الصداع النصفي، والحفاظ على روتين يومي منتظم، إلى جانب استشارة الطبيب المختص لوضع خطة علاج مناسبة لكل حالة.

كما أوصى بالاحتفاظ بمفكرة يومية للصداع النصفي، يتم تسجيل مواعيد النوم والوجبات وكميات المياه المتناولة ومستويات التوتر والظروف المحيطة بكل نوبة، إذ يساعد ذلك على اكتشاف الأنماط المتكررة وتحديد المحفزات المحتملة.

وفيما يتعلق بالأعراض التي تستدعي التدخل الطبي العاجل، حذر كاسوندرا من تجاهل الصداع المفاجئ والشديد للغاية، خاصة إذا صاحبه ضعف في الجسم أو ارتباك أو صعوبة في الكلام، مؤكداً ضرورة طلب الرعاية الطبية الفورية عند ظهور هذه العلامات.